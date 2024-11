Sanremo Giovani, parla il conduttore Alessandro Cattelan: "Con Carlo Conti siamo amici prima che colleghi"

News TV

Alessandro Cattelan, intervistatato da SuperGuidaTv, ha parlato dell'attuale edizione di Sanremo Giovani che si concluderà il 18 dicembre prossimo, iniziata martedì 12 novembre, in seconda serata su Rai2 . Gli artisti in gara .si contenderanno 4 posti per il Festival di Sanremo, categoria “Nuove Proposte”. Il conduttore sarà al timone anche del DopoFestival e co-conduttore insieme a Carlo Conti della serata finale del Festival di Sanremo in onda sabato 15 febbraio 2025.

Alessandro Cattelan sui cantanti in gara a Sanremo Giovani: "Questi artisti rappresentano perfettamente la musica dei giovani di oggi"

Cattelan ha approfondito alcuni aspetti della sua lunga e brillante carriera da conduttore. Non è certo la sua prima volta alla guida di un talent show, dato che per ben nove anni ha condotto con grande successo X-Factor, uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico italiano, dal quale sono emersi artisti del calibro di Marco Mengoni, Noemi, i Måneskin e molti altri.

Riguardo alla sua nuova avventura alla conduzione di Sanremo Giovani, Cattelan ha spiegato di non percepire una grande differenza rispetto ai progetti precedenti. Ha chiarito che, a suo avviso, non si tratta di un incarico più complicato rispetto a ciò che ha già affrontato, come X-Factor o l'Eurovision.:

"Non credo che Sanremo Giovani sia più complesso rispetto ai programmi che ho fatto finora. Si tratta di un’esperienza che rientra nel mio bagaglio professionale, accumulato in tanti anni di lavoro e gavetta."

Parlando del legame con Carlo Conti, che lo ha scelto e fortemente voluto per questa nuova avventura, Cattelan ha evidenziato il loro rapporto speciale. Ha affermato che lui e Conti sono in sintonia e si considerano amici prima ancora che colleghi. Tuttavia, ha precisato che non avendo ancora lavorato insieme, il loro affiatamento professionale sarà da verificare nel corso del tempo. "Ovviamente, non abbiamo ancora condiviso un’esperienza lavorativa e vedremo come andrà sul campo. È una cosa che non si può decidere a tavolino," ha aggiunto.

Non è mancato un commento sulla nuova conduttrice di X-Factor, Giorgia. A questo proposito, Cattelan ha avuto parole di grande stima:

"Giorgia è molto brava e mi sento in imbarazzo nel commentare il suo lavoro perché non mi considero qualcuno che possa giudicarla. È un’artista che ha calcato i palchi fin da giovanissima, e quando impari a stare su un palco non hai problemi in nessun contesto. Sta facendo un’ottima stagione, davvero."

Parlando dei 24 giovani talenti che si esibiranno a Sanremo Giovani, Cattelan ha condiviso le sue impressioni sui partecipanti:

"Questi artisti rappresentano perfettamente la musica dei giovani di oggi, rispecchiando ciò che vediamo attualmente in classifica. Ho notato che le voci maschili tendono più al genere indie, mentre quelle femminili si avvicinano di più al sound urban, simile a quello di artisti come Angelina Mango, Rose Villain e Anna Pepe."

Si è detto soddisfatto della durata di un’ora del programma, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione del pubblico: "Quando ho iniziato a lavorare su X-Factor, mi avevano mandato in Inghilterra a studiare il format originale, dove le puntate duravano proprio un’ora. Penso sia la durata ideale."