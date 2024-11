Sanremo 2025: annunciati i primi sei big in gara

News TV

Annunciati in anteprima i primi sei cantanti in gara nella 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che andrà in onda, in diretta su Rai 1, dall’11 al 15 febbraio 2025.

Annunciati in anteprima i primi sei cantanti in gara nella 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che andrà in onda, in diretta su Rai 1, dall’11 al 15 febbraio 2025.

I primi sei cantanti annunciati al Festival di Sanremo 2025, l'indiscrezione di Dagospia

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, alcuni nomi sembrano già quasi certi per la prossima edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti. Tra questi figurano artisti di rilievo come Elodie, che punta a consolidare la sua carriera, e Gaia, che ha dominato l’estate con il successo della sua hit Sesso e Samba. A loro si aggiunge Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, la quale, nonostante il recente trionfo televisivo, è ancora alla ricerca della sua affermazione definitiva nel panorama musicale italiano.

L'articolo menziona anche il possibile ritorno dei Modà, una delle band più amate, che ha già generato entusiasmo tra i fan con l’annuncio di un concerto a San Siro previsto per il prossimo giugno. Anche Arisa, dopo aver partecipato in diverse edizioni del Festival, potrebbe essere tra i protagonisti di quest’anno, suscitando grande attesa per un suo possibile ritorno in gara. Inoltre, emergono indiscrezioni sulla presenza di Gabry Ponte, noto DJ e produttore musicale, e del rapper Luchè, che porterebbe un tocco di modernità alla competizione.

Un elemento che Carlo Conti sembra voler mantenere è la tradizione di ospitare la vincitrice dell’edizione precedente durante la serata inaugurale. Questo significherebbe che Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024, potrebbe esibirsi come ospite speciale nella serata di apertura del Festival del 2025. Un’altra possibile presenza di spicco potrebbe essere quella di Geolier, che si esibirebbe durante la serata dedicata ai duetti.

Sanremo 2025: il regolamento

Le novità per Sanremo 2025 introdotte da Carlo Conti, nel suo ritorno come direttore artistico e conduttore, riprende il timone per la quarta volta, dopo aver già guidato tre edizioni di successo nel 2015, 2016 e 2017.

Ecco le principali novità di questa edizione sotto la guida di Conti:

La reintroduzione della sezione Nuove Proposte, con 4 artisti che si contenderanno il titolo.

Un totale di 24 Big in gara.

Le votazioni per la serata delle “Cover”, durante la quale i Campioni eseguiranno brani tratti dal repertorio italiano o internazionale, non incideranno sul risultato finale del Festival, ma decreteranno solo la Cover vincitrice.

Nella serata finale, le votazioni per i 5 finalisti non saranno azzerate, ma si sommeranno ai voti accumulati durante le serate precedenti, esclusa quella delle Cover.

Riconfermata la presenza della Giuria delle Radio.

Scopri le ultime news sul Festival di Sanremo.