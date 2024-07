Uomini e Donne, incidente per l'ex corteggiatore Manuel Galiano: "Vivo per miracolo"

Gossip TV

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne Manuel Galiano è stato coinvolto in un grave incidente d'auto. Ecco come sta oggi e cosa ha raccontato sui social.

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne Manuel Galiano è stato coinvolto in un grave incidente d'auto: è stato il diretto interessato a raccontare sui social l'accaduto, postando anche le foto di ciò che è successo. A un giorno dall'incidente, Manuel ha aggiornato i fan su come sta oggi.

Uomini e Donne, Manuel Galiano coinvolto in un grave incidente: "Sono vivo per miracolo"

L'ex volto del dating show di Canale5 e condotto da Maria De Filippi ha raccontato sui social di essersi scontrato con un camion dei rifiuti e di essere uscito vivo per miracolo da questo incidente. Galiano, che all'epoca della partecipazione al dating show fu la scelta di Giulia Cavaglià, ha svelato nel dettaglio cosa è successo. Poco dopo lo scontro quasi mortale, è stato soccorso e portato immediatamente in ospedale.

Da lì ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, spiegando nel dettagli la dinamica dell'incidente. Ma non solo, Manuel ha anche condiviso nelle stories diversi scatti che hanno turbato molto i fan. Alcuni ritraevano il suo veicolo, parzialmente accartocciato per l'impatto con il camion, in altre l'ex corteggiatore non ha nascosto le gravi ferite che ha riportato.

Stando al suo racconto, un camion dei rifiuti ha effettuato un'inversione a U e ha colpito la macchina su cui viaggiavano lui e ela compagna Jlenia. Galiano ha confermato che se non fosse stato per le cinture di sicurezza lui e la compagna avrebbero potuto subire di peggio:

"Oggi ho avuto incidente con un camion dell’A.M.A., ha effettuato un inversione a “U” colpendo la nostra macchina, ferendo gravemente me e Jlenia. Per fortuna indossavamo le cinture di sicurezza e siamo riusciti a salvarci la vita per miracolo."

Con un successivo post su Instagram, Manuel Galiano ha mostrato le ferite riportate, tra cui una lacerazione all'occhio e un trauma alla gamba, ma ha anche ammesso che l'ospedale non si è preso cura di lui e di Jlenia come avrebbero dovuto: "Prima che escano notizie NON VERE ci tenevo a dire la mia versione. All’ospedale mi hanno dimesso ancora sporco di sangue e senza farmi tutti gli esami consoni che un cittadino italiano merita di avere pagando le tasse, dicendomi che non potevano cucirmi non avendo più pelle da suturare".

Uomini e Donne, Manuel Galiano aggiorna sulle sue condizioni: "Adesso penso solo a..."

A distanza di un giorno dall'incidente in cui è stato coinvolto, Manuel Galiano ha postato un video nel quale riassumeva la dinamica dell'incidente e i concitati momenti subito dopo l'arrivo dei soccorsi. L'ex corteggiatore ha poi ringraziato i followers per i messaggi di supporto e nelle stories ha aggiornato su come sta oggi.

L'ex corteggiatore ha poi postato altre foto delle ferite riportate, aggiungendo a corredo degli scatti che, sebbene sappia che sono immagini forti, è giusto che i suoi followers conoscano le condizioni in cui hanno deciso di dimetterlo:

"Scusate se fa senso, però dovete sapere com'è la sanità...Qua mi hanno dimesso dicendo che non possono controllarmi le gambe..."

E, ancora, nelle stories, l'ex corteggiatore ha voluto ancora ringraziare i fan per la solidarietà, ammettendo di non essere ancora in forze e che solo ora ha cominciato a leggere i tanti messaggi che sono giunti per lui.

