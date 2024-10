Io Canto Generation, leader della prima serata

News TV

Debutto vincente su Canale 5 per Io Canto Generation. Il talent show condotto da Gerry Scotti leader della prima serata di ieri, mercoledì 9 ottobre.

Debutto vincente su Canale 5 per Io canto Generation. Il talent show condotto da Gerry Scotti è leader della prima serata con 2.458.000 spettatori e il 18.13% di share, che sale al 21.33% sul target 15-34enni. Un successo confermato da picchi di oltre 3.560.000 spettatori e del 23% di share.

Io canto Generation: debutto vincente per la nuova edizione

Ieri, mercoledì 9 ottobre in prima serata su Canale 5, ha debuttato la nuova edizione di Io Canto Generation, il talent show che celebra la voce e il talento delle nuove generazioni. Condotto dall'inimitabile Gerry Scotti, questo emozionante programma offre ai giovani cantanti la possibilità di brillare sotto i riflettori e di crescere artisticamente.

Con la direzione artistica di Roberto Cenci, ogni settimana per sei appuntamenti, ventiquattro talenti tra i 10 e i 15 anni, suddivisi in sei squadre, si sfideranno in un’avvincente gara canora. A guidarli ci saranno sei volti noti della musica italiana: Lola Ponce, new entry di questa edizione, insieme ai confermati Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Questi capisquadra, oltre a duettare con i loro giovani talenti, metteranno a disposizione la loro esperienza per aiutare i ragazzi a esplorare nuovi repertori musicali.

La giuria, composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi, vede quest'anno l’aggiunta di Iva Zanicchi in un ruolo speciale. I loro giudizi, uniti a quelli del pubblico in studio e al contributo di Chiara Tortorella di R101, Radio Ufficiale del programma, determineranno la classifica finale di ogni puntata.

Accompagnati dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, questi giovanissimi artisti offriranno al pubblico performance straordinarie che sapranno emozionare e stupire.Il programma è un incontro tra due generazioni, un palcoscenico dove la musica e la passione dei più giovani si fondono con l'esperienza dei grandi artisti italiani.

Le dichiarazioni del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri:

"Da più di 40 anni entra nelle case degli italiani e per i telespettatori è uno di famiglia. Eppure, a ogni debutto ha ancora l’entusiasmo di un ragazzo: è il “nostro” Gerry Scotti!Anche ieri sera, nella prima puntata della nuova edizione di “Io Canto Generation”, ha portato sul palco la sua empatia, la sua simpatia e la sua capacità - unica - di entrare in sintonia con tutti. Gerry, ancora una volta, ha guidato con maestria un meraviglioso gioco di squadra. E come un grande direttore d’orchestra ha saputo creare ritmo e armonia tra i ragazzi in gara, i capisquadra, la giuria, il pubblico in studio.Grazie a Gerry, al direttore artistico e regista Roberto Cenci, alle squadre autorali e produttive, Canale 5 ha regalato ai suoi telespettatori una grande prima serata premiata da ottimi ascolti"