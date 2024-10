Io Canto Generation: le anticipazioni della puntata di mercoledì 23 ottobre

News TV

Oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, ci aspetta il terzo appuntamento con Io Canto Generation in prima serata su Canale 5.

Oggi, mercoledì 23 ottobre, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con Io Canto Generation, il talent show condotto da Gerry Scotti.

Io Canto Generation: le anticipazioni della prima puntata, mercoledì 16 ottobre

Mercoledì 23 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Io Canto Generation”, il talent show musicale condotto da Gerry Scotti.

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, prosegue l’entusiasmante gara tra i giovani talenti. La scorsa puntata si sono affrontate nuovamente le sei squadre capitanate da Lola Ponce, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta e i team di Mietta e Leali hanno visto l’eliminazione di uno dei propri ragazzi.

Questa settimana Gerry Scotti accoglie Marta Viola, vincitrice della prima edizione di “Io Canto Generation”. E ancora, arriva in studio una vera e propria icona del cinema: Matthew Modine.

L’attore statunitense sarà sul palco in rappresentanza della New York Film Academy, che anche quest’anno garantirà al vincitore un percorso formativo nella sede di Firenze e un viaggio a New York per visitare Broadway.

Come sempre, a Michelle Hunziker, Iva Zanicchi, Al Bano, Orietta Berti e Fabio Rovazzi l’arduo compito di giudicare le varie esibizioni e determinare la classifica della puntata, che potrà, però, essere ribaltata dal voto di 100 componenti del pubblico in studio.

Presente anche la speaker radiofonica Chiara Tortorella, in rappresentanza di R101, Radio Ufficiale del programma, il cui giudizio contribuirà al verdetto finale.

La band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle accompagnerà le esibizioni dei ragazzi, che avranno l’opportunità di duettare con i loro super capi squadra, spaziando tra repertori musicali diversi e mettendo in luce le loro doti canore e interpretative

La terza puntata di Io Canto Generation, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5