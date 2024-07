Fiorello lascia la Rai ma non passa sul NOVE, arriva la smentita dell'entourage dell'artista

News TV

L'entourage di Rosario Fiorello rompe il silenzio ed esclude la possibilità di un passaggio sul canale Nove dello showman, che per ben due anni ha trionfato a Viva Rai2! con record d'ascolti.

Fiorello è pronto a lasciare la RAI per seguire il suo grande amico Amadeus sul NOVE? A far luce sulla questione ci ha pensato l'entourage dell'amato showman, che ha smentito l'indiscrezione lanciata da Dagospia definendola "totalmente falsa e priva di fondamento".

Fiorello fuori dalla Rai ma non ha firmato un contratto con Discovery

IL prossimo 19 luglio 2024 verranno presentati i palinsesti Rai. Dopo Fabio Fazio, Amadeus e Maurizio Crozza, anche Fiorello sbarcherà sul NOVE? Stando alle ultime indiscrezioni pare proprio di no. "Totalmente falsa e priva di fondamento": così l'entourage dello showman ha commentato la notizia, rilanciata da Dagospia, secondo la quale Rosario starebbe per firmare a breve un contratto con Warner Bros Discovery per un programma attesissimo a settembre sul Nove.

Pare che Fiorello, dopo il grandissimo successo di Viva Rai2!, abbia deciso di fermarsi un anno per valutare meglio le proposte lavorative ricevute. Rosario, quindi, non sarà tra i protagonisti della prossima stagione televisiva né della Rai né di Discovery. Una pausa che, secondo molti, potrebbe riguardare il 2024, ma non il 2025. Ricordiamo che, al posto di Viva Rai2!, andrà in onda Binario 2 con Andrea Perroni e Carolina Di Domenico.

Fiorello diventa nonno: la figlia Olivia è incinta

Bellissime notizie, invece, sul fronte familiare. Il settimanale Diva e Donna ha infatti rivelato che Fiorello diventerà presto nonno! La giovane Olivia, nata dalla relazione tra Susanna Biondo ed Edoardo Testa, sarebbe incinta e davanti ai paparazzi non avrebbe nascosto la sua felicità mentre il "papà acquisito" la coccola. Da sempre lontana dal mondo dello spettacolo, l'unica volta che è apparsa in pubblico fu in occasione della serata finale del Festival di Sanremo 2024. Per quanto riguarda la gravidanza, al momento non è arrivata nessuna conferma né smentita da parte dello showman siciliano.