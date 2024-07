Elisabetta Gregoraci sarà la conduttrice di un nuovo programma che andrà in onda su Rai 2: ecco quale

News TV

Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip e aver condotto Battiti Live insieme ad Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci sarà al timone di Questione di stile, un nuovo programma che andrà in onda prossimamente su Rai 2.

Nuova avventura per Elisabetta Gregoraci! Stando alle ultime indiscrezioni, la conduttrice ed ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip sarà al timone di un nuovo programma televisivo, che andrà in onda prossimamente in seconda serata su Rai 2.

Elisabetta Gregoraci al timone di Questione di stile

Dopo l'addio a Battiti Live, Elisabetta Gregoraci è pronta per una nuova esperienza televisiva. Stando alle indiscrezioni riportate da Tvblog, la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip lascerà Mediaset per tornare in Rai, dove condurrà per la prima volta un programma in solitaria. Elisabetta sarà al timone di Questione di stile, che andrà in onda in seconda serata di giovedì su Rai 2.

Come si può evincere già dal titolo, la nuova trasmissione Rai tratterà i temi della moda e del costume, con un occhio di riguardo alle rivoluzioni che i social hanno portato negli ultimi anni:

Un programma che tratterà i temi della moda e del costume, con un occhio moderno, attento alle evoluzioni che il mondo dei media ha portato negli ultimi anni. Il tutto amplificato sempre di più dall’avvento e sopratutto dall’espansione del mondo dei social network. Per quanto riguarda invece la data di partenza del nuovo programma che vedrà alla conduzione Elisabetta Gregoraci non ci sono ancora notizie certe.

Elisabetta Gregoraci torna in Rai

Elisabetta Gregoraci è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Dopo l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl si è cimentata alla conduzione di diversi programmi televisivi: da Made in sud, al fianco di Gigi e Ross, a Battiti Live insieme ad Alan Palmieri, lo shw musicale che da quest’anno vede alla conduzione Ilary Blasi e Alvin. Per quanto riguarda la data di partenza di Questione di stile bisognerà aspettare la presentazione dei palinsesti Rai per la nuova stagione televisiva, che si terranno il prossimo venerdì 19 luglio.