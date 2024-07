Fabrizio Corona a cuore aperto: le parole sulla sua compagna Sara Barbieri, su Belen Rodriguez e Nina Moric

Gossip TV

L'ex re dei Paparazzi, Fabrizio Corona, parla del suo desiderio di diventare papà di una femminuccia e svela la verità sul rapporto con le sue ex Belen Rodriguez e Nina Moric: "Da un paio di mesi non mi chiama".

Fabrizio Corona sta per diventare papà di un bel maschietto. Nell'attesa, l'ex re dei paparazzi ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi in cui ha parlato della sua attuale compagna Sara Barbieri e svelato la verità sul rapporto che lo lega alle sue ex Belen Rodriguez e Nina Moric.

La verità di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona e Sara Barbieri diventeranno presto genitori di John Maria, che dovrebbe nascere il prossimo 25 dicembre. Intervistato dal settimanale Chi, l'ex re dei paparazzi, finito al centro delle critiche diversi giorni fa per aver organizzato il gender reveal del suo bebè senza la futura mamma, ha svelato il desiderio di avere una femminuccia e spiegato anche che Carlos è felice di diventare fratello maggiore:

Carlos è felice come non mai, ha un bellissimo rapporto con Sara. Ho pensato anche a lui, desiderando questo figlio. Il bimbo in arrivo è un altro Corona, i miei fratelli non hanno figli, Carlos, quando lui verrà al mondo, non sarà più solo. Cercherò di raccontargli la vita, di raccontargli che il nostro è un mondo difficile, ma cercherò di lasciarlo libero nelle sue scelte. Non lo metterò in vetrina come ho fatto in passato con i miei affetti. Ma già con Sara non facciamo vita pubblica.

Corona, che ha raccontato di avere in ballo un progetto internazionale che potrebbe renderlo famoso anche all’estero, ha poi spiegato come stanno ora Carlos Maria e Nina Moric e in che rapporti è con quest’ultima:

Carlos sta meglio, ha già fatto un percorso comunitario di sei mesi, ha avuto una serie di piccoli permessi: è potuto venire a casa per il mio compleanno, poi ora ha avuto il permesso di venire in vacanza con me in Sicilia. Dovrà finire il suo percorso, stare lì almeno fino a gennaio. Nina? Lei non so esattamente come sta, ma conta che si comporti bene con me e con Carlos. Siamo in buoni rapporti in questo momento, speriamo che duri, è amica di Sara, si sente con Sara, che è una ragazza dolcissima, molto particolare, sensibile, intelligente.

Corona e il rapporto con Belen Rodriguez

Per quanto riguarda il rapporto con la sua ex Belen Rodriguez, che in passato non ha mai mancato di dimostrargli affetto, Corona ha confessato di essere particolarmente legato a lei nonostante la rottura:

Io e lei siamo sempre legati, ma da un paio di mesi non mi chiama. Sarà contenta per me, mi vuole bene, dice che io non mi lamento mai, che ho sempre il sorriso. E ha ragione.