Binario 2 debutta in tv: arrivano gli auguri di Fiorello e Biggio!

A sostituire Viva Rai2! arriva Binario 2, nuovo format mattutino, che ha debuttato oggi su Rai2. E, a sorpresa, arriva anche l'in bocca al lupo per la nuova trasmissione da parte di Fiorello e Biggio!

Rai2 ha dovuto dire addio a Viva Rai2!, campione di share nella fascia mattutina nella passata stagione televisiva, e ha dato il benvenuto a Binario 2, nuovo format che ha debuttato in tv oggi, 21 ottobre 2024, in sostituzione della trasmissione condotta da Fiorello. A sorpresa, sono arrivati gli auguri e un sincero in bocca al lupo proprio del conduttore e di Biggio.

Binario 2, al debutto della trasmissione arrivano gli auguri di Fiorello e Biggio

Dopo i rumors sulla fine di Viva Rai2! e la conferma che il contenitore condotto da Rosario Fiorello non sarebbe tornato per una terza edizione su Rai2, questa mattina, lunedì 21 ottobre 2024, ha debuttato in tv Binario 2, nuovo format che intratterrà il pubblico di Rai2 nella fascia mattutina.

E, infatti, alle 7.15 di oggi, su Rai2 è andata in onda la prima puntata del morning show, che verrà trasmesso dal lunedì al venerdì e vedrà alla conduzione Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini.

Il programma è trasmesso in diretta dalla Stazione Ferroviaria di Roma Tiburtina e vedrà la partecipazione di diversi personaggi del volto dello spettacolo che racconteranno le loro routine quotidiane. Come spesso è accaduto quando si è verificato un passaggio di testimone, i precedenti "inquilini" della fascia mattutina di Rai2 sono intervenuti per porgere i loro auguri alla trasmissione che ha debuttato stamattina in tv.

Binario 2, Fiorello e Biggio augurano in bocca al lupo ai conduttori di Binario 2

I primi esponenti del mondo della tv a essere ospiti di Binario 2, nella prima puntata della trasmissione che ha debuttato questa mattina in tv, sono stati Roario Fiorello e Fabrizio Biggio, conduttori dell'amatissimo Viva Rai2!. Ironicamente, Fiorello ha dichiarato che un condurre un programma in questa fascia oraria sarebbe per lui impossibile:

"Io un programma così non lo farei mai? Come fate a svegliarvi così presto? Gente che si sveglia al mattino per fare la tv, bah! Noi a quell'ora dormiamo, poi recuperiamo su RaiPlay!"

La seconda stagione di Viva Rai2! ha chiuso i battenti lo scorso maggio, con un'alta percentuale di share e un seguito di fan sui social e non solo. Le gag mattutine di Fiorello e Biggio, gli ospiti e l'intero contenitore sono stati tra gli ingredienti per creare il programma mattutino perfetto per dare il risveglio agli italiani. E, ora, i due conduttori hanno deciso di porgere i migliori auguri e un sentito in bocca al lupo ai loro colleghi per la nuova avventura che è appena iniziata:

"Divertitevi, che la mattina è troppo bella!"