Belen Rodriguez torna in tv a partire da mercoledì 20 novembre: condurrà "Amore alla Prova - La Crisi del Settimo Anno"

News TV

A partire da mercoledì 20 novembre alle 21:30, in onda su Real Time il nuovo programma "Amore alla prova – La crisi del settimo anno" condotto da Belen Rodriguez.

Le crisi coniugali sono una realtà comune per molte coppie, ma cosa accade quando si cerca di affrontarle mettendo in gioco i legami stessi? A partire da mercoledì 20 novembre alle 21:30, Real Time ci porta a scoprirlo con il nuovo programma Amore alla prova – La crisi del settimo anno condotto da Belen Rodriguez al suo debutto sul canale televisivo italiano privato edito da Warner Bros.

Amore alla prova – La crisi del settimo anno: Belen Rodriguez torna sul piccolo schermo a partire da mercoledì 20 novembre

Questo show inedito, realizzato da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, segue quattro coppie in difficoltà che decidono di affrontare un’esperienza unica e potenzialmente rivelatrice: per due settimane, ciascun componente della coppia vivrà con un partner nuovo, dando vita a situazioni ricche di emozioni e tensioni. A guidare gli spettatori in questo viaggio emozionante sarà Belen Rodriguez, impegnata in una nuova avventura professionale. Ad affiancarla, la psicologa, psicoterapeuta e sessuologa Maria Luigia Augello offrirà supporto e un punto di vista esperto sulle complesse dinamiche che emergeranno durante il programma.

Il format di Amore alla prova – La crisi del settimo anno è pensato per esplorare uno dei momenti più delicati nella vita di una coppia: il famigerato settimo anno, spesso sinonimo di crisi. Le coppie partecipanti, già in una fase di incertezza e tensione, scelgono di mettere in discussione il loro legame accettando uno scambio temporaneo di partner. Durante i 14 giorni di convivenza, ciascun partecipante avrà la possibilità di scoprire nuovi aspetti di sé e riflettere sulla propria relazione attraverso una nuova prospettiva. L’esperimento punta a rivelare sentimenti inaspettati, facendo emergere le difficoltà ma anche le possibili soluzioni per ricostruire o, eventualmente, ridefinire la relazione.

Il programma è stato trasmesso nella prima edizione, in prima serata, su Fox Life, condotto da Claudia Gerini La seconda edizione de Amore alla prova - La crisi del settimo anno, è andata in onda in prima serata su Real Time dal 15 novembre al 6 dicembre 2023, per quattro puntate condotte da Giulia De Lellis, con la presenza dell'esperto, come psicologo e psicoterapeuta di coppia, il Dott. Matteo Radavelli. A differenza della scorda edizione (dove avveniva una convivenza per sette giorni) i partecipanti si troveranno a vivere insieme al/alla nuovo/a compagno/a per un totale di due settimane.