Ballando con le Stelle, annunciato il nono concorrente: si tratta di un famoso attore!

Il cast di Ballando con le Stelle si arricchisce ancora e il nono concorrente è un famoso attore. Ecco di chi si tratta!

Continuano gli annunci del cast di Ballando con le Stelle: per la prossima edizione del dancing show di Rai1, infatti, Milly Carlucci sta mettendo in piedi una squadra di vip che al momento sta entusiasmando - con qualche eccezione - il pubblico amante della trasmissione. Dopo aver annunciato che una conduttrice molto amata delle reti Rai, Bianca Guaccero, si è unita al cast, arriva anche la rivelazione che un noto conduttore e attore scenderà in pista per mettersi alla prova. Ecco di chi si tratta!

Ballando con le Stelle, anche un noto attore nel cast: ecco di chi si tratta!

Oggi, mercoledì 31 luglio 2024, la pagina ufficiale di Ballando con le Stelle ha svelato che il nono concorrente che scenderà in pista sarà Luca Barbareschi. L'attore si aggiunge a Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, i Cugini di Campagna e Bianca Guaccero.

A partire dal 28 settembre, su Rai1, anche Luca Barbareschi si metterà alla prova con le sue doti di ballerino provetto, come annunciato in un video apparso sui canali ufficiali del dancing show. L'attore ha infatti rivelato così la sua partecipazione:

"Allora cara Milly, cari tutti… Abbiamo preparato delle rose bellissime per Milly Carlucci, sono le mie rose preferite… Io mi sto allenando per Ballando con le stellecon il mio gatto Abramo, che è molto affettuoso. Siamo due gatti che si esibiranno a Ballando con le stelle, vi aspetto quest’inverno"

L'annuncio di Luca Barbareschi ha sorpreso molto i fan del dancing show e sul web non sono mancate le polemiche: c'è chi, infatti, ritiene che la presenza dell'attore scatenerà liti e possibili scambi di fuoco con Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle, tutto ciò che sappiamo sulla prossima edizione

La nuova edizione prenderà avvio dal 28 settembre e proseguirà fino all'inizio delle festività natalizie. Il cast finora annunciato è stato particolarmente apprezzato sui social, a eccezione di qualche nome, come quello de I Cugini di Campagna o di Alan Friedman, considerati poco appetibili dai fan. E, a loro, si aggiungono anche le polemiche per la presenza di Barbareschi.

I fan credono infatti che sarà molto probabile che tra l'attore e una delle giurate, Selvaggia Lucarelli, potrebbero volare scintille, come già accaduto in passato con Iva Zanicchi e con Teo Mammuccari nell'ultima edizione.

