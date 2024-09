Ballando con le Stelle, Simone Casula abbandona il programma: l'annuncio

News TV

Simone Casula, ballerino professionista di Ballando con le Stelle, ha deciso di abbandonare la trasmissione di Milly Carlucci. Ecco l'annuncio del diretto interessato!

Simone Casula è stato tra i professionisti di Ballando con le Stelle, ma come ha annunciato lui stesso, non tornerà per la nuova edizione del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, Simone Casula dice addio al programma

Nell'ultima edizione del programma, Simone Casula aveva gareggiato con Rosanna Lambertucci, ma da quest'anno il ballerino non farà più parte del cast di ballerini professionisti. Il motivo, rivela Casula, è molto diverso da quello di Lucrezia Lando - che nella giornata di ieri ha rivelato di avere altri progetti in cantiere e per questo non sarà più tra le ballerine del programma di Milly Carlucci.

Stando a ciò che ha rivelato Casula, il motivo nel suo caso non è dipeso da lui: il ballerino, infatti, non è stato riconfermato nel cast dei professionisti della trasmissione. Tuttavia, ha aggiunto, potrà ancora far parte della trasmissione perché sarà il partner dei "ballerini per una notte", i concorrenti vip che vengono ospitati in trasmissione per una singola esibizione.

Sui social, Casula ha così commentato il suo addio al dancing show, non mancando però di augurare il meglio ai suoi ex colleghi e alla padrona di casa:

"Ciao amici, ho pensato di rendervi partecipi della mia futura assenza nella prossima edizione di Ballando, nel rispetto di chi mi ha seguito e regalato affetto nelle edizioni passate. Le motivazioni che mi sono state date sono semplicemente riguardanti la scelta del cast dei vip. Non nego di essere dispiaciuto, ma quest’anno non sarò in gara. Continuerò a far parte della famiglia di Ballando e mi vedrete ballare in quella pista come ballerino per una notte. Auguro comunque un grosso in bocca al lupo a Milly<, ai miei colleghi e ai nuovi concorrenti."

Ballando con le Stelle, il cast e il mistero del tredicesimo concorrente

Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che prenderà avvio dal 28 settembre 2024, è stato annunciato nelle scorse settimane. Al momento dei 13 concorrenti, soltanto 12 sono stati rivelati: si tratta di Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, i Cugini di Campagna, Furkan Palali, Tommaso Marini.

Intervistata da Il Messaggero, la padrona di casa ha precisato che il tredicesimo concorrente è una donna e, dati i recenti rumors di un incontro con Barbara D'Urso, i fan pensano e sperano che possa trattarsi di lei. Al quotidiano, la conduttrice ha rivelato che l'annuncio dell'ultimo nome sarà dato entro la prima settimana di settembre, perciò, entro qualche giorno verrà rivelato l'ultimo nome bomba del cast.

Nell'intervista, Carlucci ha anche rivelato che in passato era stata presa in considerazione anche Chiara Ferragni, ma invano. Anche se la conduttrice non esclude una possibilità per la presenza dell'influencer tra i "ballerini per una notte":

"È stata presa in considerazione in varie annate, ma non siamo mai arrivati a concludere. Ma chissà che non ci sia un’apertura per lei, quest’anno. Abbiamo una grande possibilità che è il ballerino per una notte. Un ruolo non impegnativo, light, per avvicinarsi al palco e capire com’è l'ambiente. Sarebbe perfetto"

