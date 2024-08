Amadeus conduce Chissà chi è su Nove, ecco quando inizia il programma

News TV

Amadeus conduce Chissà chi è su Nove, il format che ha avuto un successo clamoroso su Rai negli anni precedenti. Ecco quando inizia il programma.

Amadeus torna in tv e sbarca su Nove con Chissà chi è, ovvero i Solti Ignoti che ha portato sulla nuova rete dove ha scelto di approdare. Ecco la data di debutto ufficiale per il presentatore e quando andrà in onda anche il programma canoro che lo vedrà al timone.

Amadeus torna in tv con Chissà chi è

Grande attesa per il debutto di Amadeus su Nove dopo l’addio alla Rai che ha stupito tutti. Il presentatore ha firmato un vantaggioso contratto con Warner Bros. Discovery e si prepara a condurre Chissà chi è, ovvero il format che lo ha visto già protagonista sulla rete nazionale, i Soliti Idioti. Il pubblico ha fatto sapere di essere pronto a seguire Amadeus anche in questa nuova avventura nutrendo per lui una sincera stima e ora arrivano le prime indiscrezioni sulla data di debutto ufficiale del programma.

“Il debutto di Amadeus sul Nove sarebbe previsto per domenica 22 settembre 2024, alle ore 20:30 proprio con Chissà chi è. Le registrazioni del game partiranno il 10 di settembre”.

Questa l’indiscrezione lanciata da TvBlog, che ha fatto sapere che oltre al titolo non cambierà nulla nel format. I concorrenti, infatti, dovranno indovinare il mestiere dei personaggi o le loro peculiarità così come era per i Soliti Ignoti. Come verrà accolto dagli spettatori e quanto share farà?

Amadeus conduce un programma musicale

Chissà chi è debutta su Nove il prossimo 22 settembre con Amadeus al timone della conduzione. Il presentatore condurrà anche uno show musicale, come annunciato tempo fa, oltre che a tornare in prima serata con La Corrida, un programma cult della televisione italiana, ma ancora non si ha una data esatta per la messa in onda. Nel frattempo, sempre domenica 22, andrà in onda un grande evento di musica leggera condotto e diretto proprio da Amadeus. Un ritorno sullo schermo con i fiocchi per l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo.