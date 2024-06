Amadeus porta I Soliti Ignoti su Nove e arrivano le prime frecciatine!

Gossip TV

Amadeus sbarca su Nove e porta con sé I Soliti Ignoti che si chiamerà Identity con un format rinnovato, che strizza l’occhio ad un altro celebre programma condotto dal presentatore sulla Rai. Prima che il format debutti, tuttavia, arrivano le prime frecciatine da parte di un noto volto dello spettacolo.

Amadeus sbarca su Nove con Identity

Il contratto con la Rai si è concluso definitivamente e Amadeus ha lasciato al rete pubblica a favore di Nove, percorrendo la strada già battuta tra mille polemiche di Fabio Fazio con Che Tempo che Fa. L’esodo continua e, mentre i vertici di Viale Mazzini corrono ai ripari ingaggiando per i prossimi quattro anni Stefano De Martino con un contratto in esclusiva, Amadeus porta con sé il format de I Soliti Ignoti che debutterà a settembre sulla rete Warner Bros. Discovery con il nome di Identity. Il format sarà rinnovato, come fa sapere Davide Maggio, dato che nei casting c’è segnalata l’opzione di portare con sé un familiare, un po’ come succede in Affari Tuoi ovvero l’altro storico programma condotto da Amadeus, che ora passerà nelle mani dell’ex marito di Belen Rodriguez.

Il pubblico è in attesa di scoprire le novità introdotte dal presentatore, che sembra già avere una forte risposta positiva da parte dei telespettatori, ancora più affezionati a lui dopo i grandi successi delle sue edizioni del Festival di Sanremo. Sebbene l’opinione generale sia positiva, arriva da parte di un volto noto dello spettacolo un’inattesa frecciatina ai danni del conduttore.

Alessandro Cecchi Paone punge Amadeus

Lo sbarco di Amadeus su Nove ha segnato una svolta nelle dinamiche televisive, costringendo i vertici della Rai a correre ai ripari. Mentre Carlo Conti prenderà le redini del Festival di Sanremo per due anni, e ha già fatto sapere di avere intenzione di rivedere il regolamento ideato proprio dal collega pochi anni fa, Stefano De Martino lo sostituisce ad Affari Tuoi e si mormora che sarà poi lui il successore di Conti, qualora dimostri di saper gestire un programma in diretta tv.

Amadeus non teme la competizione e può contare su un pubblico a dir poco affezionato, che promette di seguirlo ovunque, anche su Nove con il suo programma Identity. Si tratta di una versione rimaneggiata, ma neppure troppo, de I Soliti Ignoti di cui Amadeus detiene i diritti dal momento che Rai non ha voluto rinnovarli con Endemol. Secondo Alessandro Cecchi Paone, tuttavia, questa scelta da parte della Warner Bros. Discovery non sarebbe azzeccata dato che presenterà un volto storico della televisione con un programma già visto. “Nove delude in quanto a innovazione. Chi cerca qualcosa di nuovo resterà deluso”, scrive Cecchi Paone su Nuovo Tv. La frecciatina ai danni di Amadeus si rivelerà profetica o il conduttore riuscirà a catalizzare l’attenzione del pubblico, guadagnandosi la giusta dose di share?