Affari Tuoi, Stefano De Martino: "Tifo sempre per i concorrenti, è un’edizione troppo fortunata"

News TV

Stefano De Martino si racconta a cuore aperto a pochi giorni dal suo debutto come conduttore ad Affari Tuoi, il popolare programma della Rai che ha già registrato ottimi ascolti.

La nuova stagione di Affari Tuoi è iniziata col botto! Al timone il camaleontico Stefano De Martino che, ospite di Cinque Minuti con Bruno Vespa, si è raccontato a cuore aperto e parlato del suo debutto come conduttore del popolare game-show campione di ascolti dove ha raccolto l'eredità di Amadeus.

Stefano De Martino e il debutto ad Affari Tuoi

Tempo di bilanci e confessioni importanti per Stefano De Martino.Ospite di Bruno Vespa a "Cinque minuti", il neo-conduttore di Affari Tuoi ha ripercorso tutta la sua intera carriera, dagli esordi ad Amici fino alla freschissima avventura a suon di pacchi. A proposito della sua conduzione sulla Rai, Stefano ha ironicamente affermato:

Gioco contro il sistema e contro il dottore, tifo sempre per i concorrenti e siccome la stagione è partita da poco e ci sono state parecchie vincite, dico sempre che a breve mi licenzieranno perché è un’edizione troppo fortunata [...] Registro Affari tuoi durante la settimana, perché il weekend è dedicato a Santiago.

Leggi anche Manuel Agnelli elogia X Factor e lancia una frecciata ai talent show

Nella vita del nuovo volto di punta della Rai c'è spazio in primis per il figlio Santiago, nato dall'unione con la showgirl Belen Rodriguez. Parlando sempre di famiglia, De Martino ha anche rivelato di aver compiuto un gesto molto significativo nei confronti dei suoi cari:

Santiago sta crescendo e ha sempre più bisogno della mia presenza: potendo ritarare il piano di produzione, mi sono reso disponibile a fare anche i doppi turni dal lunedì al mercoledì [...] Ho ricomprato a Torre Annunziata quella che era la casa dei miei nonni, è stato un modo innanzitutto per ricambiare i sacrifici che i miei genitori hanno fatto per me in tutti questi anni e soprattutto per conservare la memoria fisica di quelle mura e di tanti ricordi d’infanzia.

Nuova fiamma per Stefano De Martino?

Stefano De Martino, che può festeggiare il suo ottimo esordio al timone di Affari Tuoi, è volato in Liguria per qualche giorno di relax insieme al figlio Santiago, decisamente in cima alle sue priorità dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez. Proprio qui, il nuovo volto di punta della Rai è stato paparazzato dal settimanale Diva e Donna in compagnia di una misteriosa bionda: "Weekend in Liguria con una dama bionda, momento di relax di fine estate tra Santa Margherita Ligure e Portofino col figlio Santiago e alcuni amici. Tra loro due belle dame bionde: ma è soprattutto con una di loro che, dopo un aperitivo e una passeggiata, su una panchina scatta l’intesa". Chi sarà?