X Factor, Manuel Agnelli: "Questo è l'unico programma in cui si parla di musica"

Al via stasera, giovedì 12 settembre 2024, la nuova edizione di X Factor Italia. Tra i giudici ritroveremo anche Manuel Agnelli che, durante la conferenza stampa, ha anticipato qualche novità sottolineando la differenza tra il talent show targato Sky e gli altri programmi che fanno musica.

La frecciatina di Manuel Agnelli

Stasera, giovedì 12 settembre 2024, su Sky Uno alle 21,15 e in streaming su NOW andranno in onda le prime Audizioni della nuova edizione di X Factor. L'unico giudice ad avere già occupato un posto nel famoso bancone è Manuel Agnelli che, durante la conferenza stampa, ci ha tenuto a sottolineare:

X Factor è l’unica trasmissione in Italia dove si può parlare di musica. Ci sono altre trasmissioni che la musica la fanno e la rappresentano, benissimo, ma è solo a X Factor che si può parlare di musica e fare un racconto musicale. Solo qui si possono trasmettere delle esperienze di visione, che è una parte della cultura popolare che in questo momento langue. Non lavoro per industria discografica.

Una chiara frecciatina agli altri programmi televisivi che fanno musica come Amici, The Voice..Ad ogni modo, il giudice Agnelli ha confessato di essere davvero entusiasta e di non vedere l'ora di cominciare a lavorare con i nuovi talenti di X Factor:

Mi sto divertendo come non mai. È stato stimolante e nuovo, per me. La cosa bella di quest’anno è il divertimento, che vorrei proteggere. Sangue e arena hanno rotto: noi siamo capaci di discutere, ma senza trascendere in volgarità mostruose. Non scendiamo ad un livello becero e volgare. Mi sono divertito come mai ho fatto prima. È stato nuovo anche per me, il divertimento è la marcia in più che dobbiamo cercare di proteggere anche durante i Live, quando tutto diventa più competitivo.

Il cast di X Factor 2024

È tutto pronto per la nuova edizione di X Factor Italia. Un'edizione completamente rinnovata che ha tutte le carte in regola per rappresentare un nuovo inizio. Tante le novità, a partire dalla giuria composta da Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e dal veterano Manuel Agnelli, già giudice del talent show per tre edizioni. Alla conduzione, invece, debutterà l'amatissima cantante Giorgia che, con la sua ironia e dolcezza, ha già conquistato tutti. Per quanto riguarda la finale, quest'anno non sarà a Milano ma a Napoli, precisamente il 5 dicembre a Piazza del Plebiscito.

