X Factor, Morgan: "Fedez è un ragazzo che ha paura di morire e sono io che dovrei denunciarlo"

La nuova replica di Morgan alle ultime dichiarazioni di Fedez dopo l'allontanamento del cantautore da X Factor.

Non accennano a placarsi le polemiche dopo l'esoneramento di Morgan nella giura di X Factor. Dopo le dichiarazioni di Fedez a Striscia la Notizia, Marco Castaldi, nome d'arte del cantautore Morgan, ha replicato nuovamente ai giornalisti lanciando nuove accuse al rapper milanese:

"Adesso dovrò rispondere a questa accusa di Fedez. Basta con questa ipocrisia! Non ho questo modo di concepire l’esistenza, la vita la quotidianità e il lavoro, la famiglia, la società, la mia filosofia, il mio stare al mondo. È proprio contrario a questa impostazione che tu proponi. Smorza i toni. Hai fatto la tua scenata, l’hai fatta veramente, ci sono testimoni, c’è un testo scritto, ho sentito con le mie orecchie, sono andato via scappando con la mia bambina da soli, siamo andati a casa spaventati perché tu stavi facendo l’uragano dicendo cose tremende. Hai fatto uno show tremendo dietro le quinte e lo sappiamo tutti che davanti sei in un modo e dietro in un altro”.

Morgan ha poi continuato

"Stiamo tranquilli però Fedez è un ragazzo, dice cose da ragazzo. Ha paura di morire perché ha una grave malattia che lo attanaglia, è sull’orlo dell’abisso per una condizione di umore che gli ha tolto la vitalità. Comprendo le sue debolezze e i suoi sfoghi, gli auguro di godersi queste puntate di X Factor senza finalmente il rompicoglioni a cui costava troppo portare rispetto per ragioni di merito”.

“Diciamo che in fondo è una questione poi semplice di quanto si pensi: a loro stavo sui c******i perché li facevo sentire ignoranti, ma giuro che non era la mia intenzione, e che a dire il vero ho sempre abbassato il livello dei miei interventi perché fossero il più possibile comprensibili anche da loro. Non è facile portare certi valori dove l’unico valore è considerato il denaro. Per me un’opera d’arte vale infinitamente di più di qualunque corrispettivo in danaro. Ma forse sono fuori moda”.

Intanto, questa sera alle 21.15 arriva su Sky Uno e in Streaming su NOW andrà in onda quinto Live di X Factor 2023 con gli otto artisti rimasti in gara. A seguito dell'allontanamento di Morgan, gli Astromare passano nella squadra di Ambra che affiancherà Fedez e Dargen D'Amico al tavolo dei giurati.