X-Factor, Linda Riverditi si confessa: "Ho avuto un rapporto malato con il mio corpo"

Gossip TV

Tra le rivelazioni di questa edizione di X-Factor, Linda Riverditi ha rivelato alcuni dettagli difficili del suo passato, come il rapporto difficile che ha sempre avuto con il suo corpo. Ecco cosa ha detto.

Linda Riverditi è una delle concorrenti più talentuose di questa edizione di X-Factor. In un'intervista su Oggi ha rivelato alcuni dettagli molto dolorosi del suo passato, dal bullismo al rapporto con il proprio corpo, non sempre idilliaco.

Linda Riverditi: "Mi sveglio e trovo il telefono pieno di insulti"

Tra le concorrenti più amate dai giudici e dal pubblico di X-Factor, Linda Riverditi è una cantante estremamente dotata, con la sua voce ha conquistato anche i Maneskin. Ma, non è sempre stato facile per lei: in un'intervista al settimanale Oggi ha raccontato che ha passato dei brutti momenti nella sua vita: in poco tempo il suo peso cambiava, aumentando o diminuendo a seconda dello stress subito:

"In un mese presi 12 kg. Poi li ho persi l'estate successiva, poi li ho rimessi di nuovo e, ancora, persi. Ma, ancora adesso non mi vedo bene."

Ma non è soltanto il rapporto con la sua immagine a tormentarla. La cantante, infatti, è stata vittima di bullismo e a poche ore dalla semifinale di X-Factor, che andrà in onda stasera su Sky, si è lasciata andare a un pianto dirotto. Il motivo? Gli insulti che sta ricevendo da qualche tempo, su di lei, sul suo stile e sulla sua musica.

"Ogni giorni mi sveglio e trovo il telefono pieno di insulti, anche quando non è colpa mia."

Bisogna sperare che la concorrente riesca a superare questo momento, dato che è tra le favorite del pubblico e in molti vorrebbero vederla sul podio finale di X-Factor.

Scopri le ultime news su X-Factor