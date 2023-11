X Factor, la reazione di Bugo al licenziamento di Morgan dal programma

Gossip TV

Bugo e Morgan sono diventati protagonisti di diversi meme nel corso del Festival di Sanremo del 2020, per una litigata sul palco. Ora che il secondo è stato eliminato da X Factor, ecco come ha reagito il suo vecchio collaboratore.

Con un comunicato stampa, Sky Italia e Fremantle Italia hanno confermato che Morgan è stato squalificato da X Factor come giudice. In seguito alle polemiche in cui Marco Castoldi, nome vero del cantante, è stato coinvolto, le società dietro la produzione del talent hanno deciso di interrompere qualsiasi rapporto con Morgan.

X Factor, Morgan è fuori dal programma: la reazione di Bugo

Le prime avvisaglie di un possibile licenziamento c'erano state già diversi giorni fa, in seguito alle infelici parole che Morgan aveva rivolto tanto alla conduttrice Francesca Michielin, ridicolizzandola per una gaffe commessa, tanto quanto Fedez, al quale aveva rinfacciato i suoi problemi di salute mentale. Inoltre, su di lui, era spuntato un video di un fuorionda in cui si vedeva Morgan litigare furiosamente con Ambra Angiolini.

Dati questi presupposti, Sky e X Factor hanno diffuso oggi, 21 novembre, un comunicato in cui annunciavano - con effetto immediato - l'allontanamento di Morgan dal programma, per:

"Ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti e delle numerose dichiarazioni susseguitesi in questi giorni"

Sotto il post pubblicato dalla pagina ufficiale del talent show è apparsa la reazione estremamente divertita di Bugo, il quale si è limitato a una sonora risata. Con Morgan, il cantante aveva portato a Sanremo un duetto nel 2020 che si era poi rivelato la fonte principale dei meme del periodo successivo. Infatti, all'insaputa del collega musicista, Castoldi aveva modificato il testo del loro brano e in diretta tv Bugo aveva abbandonato il palco dell'Ariston.