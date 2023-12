Wanna Marchi su Chiara Ferragni: "Io ritengo di essere l'unica vera influencer e l'unica vera truffatrice"

Gossip TV

Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile dicono la loro su Chiara Ferragni e l'affaire Pandoro Balocco, che ha indotto qualcuno a paragonare la bionda influencer alle regine delle televendite e delle truffe.

A difendere l’influencer italiana numero uno, decisamente in controtendenza rispetto a buona parte dell’opinione pubblica, è scesa in campo Wanna Marchi, indirettamente chiamata in causa da chi ha paragonato a lei Chiara Ferragni.

Con la brutale sincerità che l’ha sempre contraddistinta, Wanna ha affidato la sua opinione all’AdnKronos, che ha parlato anche con Stefania Nobile, per scoprire che mamma e figlia sono in disaccordo.

Wanna Marchi su Chiara Ferragni

Intervistata dunque dall’agenzia stampa AdnKronos, Wanna Marchi ha esordito in maniera dirompente:

Qualcuno ha scritto che Chiara Ferragni ha sorpassato Wanna Marchi.Io ritengo di essere l’unica vera influencer e l’unica vera truffatrice. Anche perché ho avuto il coraggio di dire nella serie Netflix che i cog…i vanno inc..ati.

Poi Wanna Marchi ha detto di non seguire più di tanto Chiara Ferragni e che le dispiace che in molti si siano accanito contro di lei. Wanna, a un certo punto, ha lasciato uscire una specie di istinto materno, dicendo:

Se posso dare un consiglio alla Ferragni, vorrei dire a questa ragazzina di fare quello che si sente di fare senza ascoltare nessuno. Se ascolta qualcuno sbaglierà in continuazione, perché son tutti buffoni quelli che gli stanno intorno.

A Chiara Ferragni, tuttavia, Wanna Marchi critica il lok dimesso sfoggiato nel video di scuse postato su Instagram, quello in cui dice che darà in beneficienza 1 milione di Euro. Se fosse accaduto a lei, la Marchi avrebbe indossato abiti firmati, gioielli e quant’altro, per dimostrare al mondo intero di essere una persona intelligente e brava nel suo "lavoro".

Parla la figlia di Wanna Marchi

A dire la sua sul caso Ferragni e Pandoro Balocco e sul paragone con Wanna Marchi, è intervenuta, come abbiamo detto prima, Stefania Nobile:

Io e mia mamma abbiamo pareri contrastanti, abbiamo anche discusso su questo. Per mia madre lei è una grande, per me è una che ha avuto un gran culo. Sicuramente come influencer è la numero uno. Ha avuto un danno di immagine che dovrà essere molto brava a ripulire. A mio avviso non ha fatto una bella figura.

Quando le è stato chiesto cosa accadrà nel futuro prossimo a Chiara Ferragni dopo la truffa del pandoro Pink Christmas, la Nobile, che ha certamente ereditato il colorito turpiloquio materno, ha risposto:

