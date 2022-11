Wanda Nara, l'ex marito Maxi Lopez commenta la separazione da Mauro Icardi

Gossip TV

Ora che Wanda Nara ha confermato la separazione dal marito Mauro Icardi, a commentare la vicenda è intervenuto Maxi Lopez, ex marito della manager. Ecco cosa ha detto.

Prima di una delle separazioni più chiacchierate degli ultimi tempi, prima di Wanda Nara e Mauro Icardi, la showgirl argentina era sposata con il calciatore Maxi Lopez, da cui ha avuto tre figli. Dopo l'annuncio della fine del secondo matrimonio per la ex moglie, è proprio lui a commentare la vicenda.

Maxi Lopez sulla separazione Nara-Icardi

Nonostante i tumulti che erano seguiti all'annuncio della separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara, con tanto di presunto flirt di lei con il rapper argentino L-Gante, Maxi Lopez non era mai intervenuto nella questione, preferendo restare in disparte. Già nell'intervista a Verissimo di qualche settimana fa, Wanda Nara aveva chiarito che i rapporti con l'ex marito erano distesi e pacifici, ma non c'era nessun ritorno di fiamma, dato anche l'arrivo del quarto figlio di Lopez con la moglie Daniela Christiansson.

Stando all'intervista rilasciata ai microfoni di LAM, Maxi Lopez conferma la versione della moglie. La notizia della separazione da Icardi, con cui i rapporti si sono interrotti ormai da anni e non c'è alcun segno di riappacificazione, lo ha lasciato sorpreso, ha dichiarato, ma spera che possa risolversi tutto per il meglio:

"Sì, può darsi che mi sia sorpreso. Voglio che sia in grado di sistemare le sue cose per la pace e tranquillità dei ragazzi, che è la cosa importante."

Per il calciatore, infatti, la priorità sono i bambini, esattamente come aveva già confermato Wanda Nara a Silvia Toffanin, esprimendo gratitudine anche per l'ex marito, molto presente con i ragazzi. E, anche il calciatore, a proposito della ritrovata serenità nei rapporti con l'ex moglie, ha affermato: