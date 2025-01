Wanda Nara ha un nuovo amore, lui è un Milionario di Buenos Aires!

Gossip TV

Wanda Nara ha un nuovo fidanzato? Sembra che la sensuale argentina abbia deciso di fare coppia fissa con un milionario, ecco di chi si tratta.

Neppure il tempo di tornare single dopo l’addio al rapper L-Gante che Wanda Nara sembra abbia già un nuovo amore. L’indiscrezione arriva da un giornalista argentino che racconta del nuovo fidanzato dell’ex moglie di Mauro Icardi, un milionario di Buenos Aires. Ecco i dettagli.

Wanda Nara ha un nuovo amore?

La vita sentimentale di Wanda Nara è decisamente degna della trama di una soap e lei non manca mai di fornire ai fan ulteriori colpi di scena. La separazione con Mauro Icardi è tutto fuorché serena, tanto che i due si continuano a dare battaglia sui social senza esclusione di colpi. Wanda, nel frattempo, aveva annunciato ufficialmente la sua relazione con il rapper L-Gante con il quale ha trascorso momenti intensi e un viaggio bellissimo in Europa, prima di far sapere ai fan su Instagram che il rapporto si era concluso a causa della situazione legale che sta vivendo con Icardi. Dopo Natale, Wanda ha accusato l’ex marito di non averle permesso neppure di chiamare le sue figlie per gli auguri, poi ha pubblicato chat spinte che dimostrano come Mauro avrebbe voluto a tutti i costi tornare con lei contro la sua volontà, infine ha rivelato durante una trasmissione argentina di aver subito delle minacce da parte dell’ex marito in possesso di contenuti hard con lei come protagonista.

Insomma, una querelle infinita nella quale si inserisce anche l’annuncio di Icardi che ha presentato la sua nuova fidanzata China Suarez, si mormora scatenando un certo effetto in Nara che a questo punto avrebbe voluto riconquistarlo. Insomma, la soap continua e davvero ce ne è per tutti i gusti, come il nuovo capitolo annunciato da un giornalista argentino che riguarda il nuovo amore milionario della conduttrice. Ecco tutti i dettagli.

Wanda Nara fidanzata con un Milionario

Dopo aver annunciato la fine della sua love story con L-Gante, asserendo di dover prendere le distanze dal rapper nonostante i reciproci sentimenti perché la sua situazione sentimentale non le permetteva di essere serena non conciliandosi con quella legale, sembra che Wanda Nara ci abbia ripensato facendo uno strappo alla regola appena imposta per il misterioso Carlos. A rivelare lo scoop sull’ex moglie di Mauro Icardi è il giornalista argentino Angel De Brito, che ha rivelato che il nuovo compagno di Wanda sarebbe un milionario che vive in Nordelta, prestigiosa località situata nella provincia di Buenos Aires.

L’uomo non sarebbe un volto noto dello spettacolo e, anzi al contrario, terrebbe particolarmente alla sua privacy motivo per il quale fino ad ora non è mai apparso al fianco di Wanda, che invece pubblica davvero qualsiasi cosa su Instagram. I due si starebbero frequentando da circa due settimane dopo un colpo di fulmine, ma per ora non ci sono notizie certe. Potrebbe trattarsi di una ripicca? Recentemente si è parlato della forte reazione di Wanda all’annuncio della love story tra Mauro Icardi e China Suarez, la bella modella e attrice con la quale il calciatore avrebbe già tradito sua moglie tre anni fa. Possibile che Nara abbia voluto restituire pan per focaccia allo sportivo, scegliendo un nuovo uomo distinto e ricchissimo da sfoggiare al suo fianco? Quel che è certo è che il colpo di scena con questi due è sempre dietro l’angolo.