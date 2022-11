Wanda Nara, finalmente arriva la verità sul tradimento di Mauro Icardi

Gossip TV

Intervistata da Vanity Fair, Wanda Nara ha parlato pubblicamente del tradimento di Mauro Icardi e del perché ha deciso di divorziare. Ecco cosa ha detto.

A quanto pare, ci sono storie di cui scopriamo tasselli poco alla volta: è il caso del divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Se l'ultima volta la showgirl argentina si era confessata nel salotto di Silvia Toffanin, ora, lo fa sulle pagine di Vanity Fair. Raccontando, per la prima volta, la verità sui tradimenti dell'ex marito.

Wanda Nara e Mauro Icardi: una storia (di tradimenti) ancora da raccontare

Si era dichiarata ancora innamorata di Mauro Icardi, quando Silvia Toffanin ha intervistato Wanda Nara a Verissimo e che cercavano di restare uniti per il bene della loro famiglia. Un'affermazione condivisa anche da Maxi Lopez, ex marito della manager argentina e padre di 3 dei suoi 5 figli. E, sempre in quell'occasione, alla conduttrice di Verissimo, Wanda Nara non aveva risposto in maniera approfondita sul tradimento di Mauro Icardi.

Al contrario, la sua risposta era stata piuttosto evasiva. Ma, ora, a Vanity Fair, la showgirl ha raccontato i dettagli dell'evento che ha infranto il suo sogno d'amore. La responsabile dell'azione, insieme a Icardi, la conosciamo: è Eugenia La China Suarez. Con lei, il calciatore del Glatasaray viene sorpreso in hotel e Wanda Nara lo rende pubblico, iniziando la lunga fase di gossip sui rispettivi (smentiti) flirt con altre persone, le accuse, la rabbia.

A oggi, hanno un rapporto civile per il bene dei figli, si amano, ma andranno comunque avanti con la separazione. Una storia contorta, ma non è finita qua: sul tradimento di Icardi con La China Suarez dice:

" Non me lo aspettavo, Mauro non mi aveva mai dato motivo per essere gelosa. È stato brutto, però poi ho capito che non viviamo in una favola Disney e che certe cose possono capitare. Io ho conosciuto Mauro che aveva 18 anni, non aveva neanche avuto il tempo di fare un po’ di esperienza."

La showgirl sembra liquidare tutto come uno sbaglio, una ragazzata e poi aggiunge, scioccando anche l'intervistatrice:

"Io lo sbaglio l'ho perdonato, il problema è stato un altro"

A quanto pare, non è solo il tradimento ad aver causato una frattura, ma qualcosa di più profondo e che riguarda la sfera lavorativa:

"Ultimamente avevo espresso a Mauro il desiderio di tornare a lavorare, e a lui non faceva piacere. Certo, lavoravo per lui, e quello andava bene. È stato Mauro anni fa a chiedermi di fargli da manager: io non ho mai avuto un agente, mi sono sempre gestita i contratti da sola fin da adolescente. Sono diventata piuttosto brava ad aggiungere o rimuovere clausole. "

Il mondo in cui Wanda Nara lavora come manager è un mondo fortemente maschilista, lo sottolinea anche lei, ricordando diversi episodi di discriminazione di cui è stata vittima. A suo dire, anche l'ambiente lavorativo non ha giovato al suo matrimonio, ma ora è più decisa che mai a riprendersi la sua indipendenza lavorativa:

" È raro che la moglie di un calciatore lavori. Io per tanto tempo mi sono occupata solo di figli e marito, ma ora voglio riprendermi il mio tempo. E tornare a svolgere la mia professione: in Argentina mi continuano a proporre programmi da condurre e a me la televisione piace molto. Anche in Italia ho due progetti che dovrebbero partire a marzo."

E, non manca una stoccata finale al marito, perché a essere genitori si è in due, dopotutto: