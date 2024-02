Viva Rai2! Fiorello propone Alessandro Cattelan e Antonella Clerici per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo!

Gossip TV

Sanremo 2024 si è appena concluso, ma Fiorello ha già in mente i conduttori per la prossima edizione: Alessandro Cattelan e Antonella Clerici!

Il Festival di Sanremo 2024 si è appena concluso, ma già c'è qualcuno che pensa alla prossima edizione: oggi, 12 febbraio, nel consueto appuntamento mattutino di Viva Rai2! il co-conduttore di Sanremo 2024 Fiorello ha rivelato chi, secondo lui, sarebbero i candidati ideali per la prossima edizione della kermesse canora.

Viva Rai2! Fiorello propone Alessandro Cattelan e Antonella Clerici come conduttori del prossimo Festival di Sanremo!

Fiorello ha fatto ritorno al Foro Italico oggi, 12 febbraio, per la nuova puntata di Viva Rai2! lo show mattutino con cui ha rilanciato il varietà in tv: una scommessa che l'anno scorso ha fatto registrare numeri impressionanti, spingendo al rinnovamento dello show per una seconda stagione. Non è mancata l'ironia, la stessa che ha portato al Festival di Sanremo, dove ha affiancato Amadeus come spalla comica e ha dato vita al suo personale spazio, l'Aristonello, in cui ha accolto ospiti e cantanti nel dopo Festival.

Se al Festival di Sanremo 2024 si è presentato con un lunghissimo striscione e un riferimento ironico a Chiara Ferragni con Ama pensati libero, è l'ultimo, al Foro Italico ha celebrato il suo ritorno con un Pensiamoci a Roma che ha indicato quanto avesse sentito la mancanza della capitale e dei ritmi del suo lavoro. Dato che Sanremo 2024 è ancora uno degli argomenti più in voga di questi giorni, il conduttore di Rai2 ha pensato bene di presentare il suo prossimo progetto con cui sembra sempre più chiaro che per lui e Amadeus la parentesi del Festival di Sanremo si è oramai conlcusa.

Fiorello ha presentato, infatti, la fiction Operazione: Anche Basta, realizzata con la complicità dei cantanti di Sanremo e di Antonella Clerici, in versione spia nemica, pronta a conquistare il palco dell'Ariston al posto di Amadeus. L'idea che Antonella Clerici possa condurre di nuovo il Festival di Sanremo non sarebbe così folle, visto che è stata proprio lei l'ultima conduttrice, in occasione della 60esima edizione. Insieme a lei, Fiorello ha di nuovo rilanciato il nome di Alessandro Cattelan. E mentre quest'ultimo preferisce non sbilanciarsi, ma si dichiara onorato della proposta, Antonella Clerici non nasconde che l'idea non le dispiacerebbe per nulla: raggiunta telefonicamente da Fiorello durante Viva Rai2!, Antonella Nazionale ha approvato l'idea di Cattelan alla conduzione, per "fare spazio ai giovani", anche se battere il 74% di share di Amadeus potrebbe essere molto difficile. Quanto a lei, ha dichiarato:

"Guarda, bisogna avere coraggio nella vita e io non ho niente da perdere, perché una carriera ce l’ho. Non è un Festival a distruggerla. Io sono per natura possibilista su tutto, ma da qui a farlo… io tiferei comunque per una donna"