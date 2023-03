Viva Rai 2, Fiorello a Tommaso Stanzani: "Il tuo ex piange sempre". E Tommaso Zorzi risponde a tono

Gossip TV

A Viva Rai 2, il conduttore Fiorello ha stuzzicato Tommaso Stanzani, il ballerino del programma, nominando il suo ex Tommaso Zorzi. Cosa avrà risposto quest'ultimo? Vediamolo insieme

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi hanno chiuso la loro relazione da diversi mesi: le prime avvisaglie della crisi sono iniziate a ottobre, quando i rumors riportavano che l'ex ballerino di Amici aveva lasciato l'appartamento dove viveva con Zorzi. Quest'ultimo, invece, era stato visto con un ragazzo durante una serata in discoteca e molti pensavano che fosse questa una delle cause della rottura. I due, tuttavia, non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale e a parte qualche velata frecciatina, si sono separati di buon grado senza troppe polemiche o liti.

Viva Rai 2, Fiorello stuzzica Stanzani e Zorzi risponde piccato

Stanzani è parte del corpo di ballo di Viva Rai 2, lo show mattutino di Fiorello che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì all 7.15 del mattino. Facendo riferimento a un appello lanciato da Zorzi sull'impossibilità per le coppie gay in Italia di adottare un figlio, Fiorello ha commentato rivolto a Stanzani:

"Ho visto che il tuo ex painge dalla mattina alla sera."

Un'affermazione che non è piaciuta molto sul web ed è stata fortemente criticata, così come la reazione del ballerino, che si è limitato a sorridere senza dire nulla. In molti, infatti, hanno definito Stanzani un immaturo e un giullare che compiace i più potenti, senza pensare a quello che viene detto. Come ha reagito invece Tommaso Zorzi?

Il conduttore di Drag Race è noto per il suo umorismo e le sue risposte al vetriolo e, in questo caso, anche non riferendosi direttamente alla battuta di dubbio gusto di Fiorello ha risposto su Instagram postando una foto con la sua faccia, con un'espressione che era un misto tra l'esasperato e il perplesso e una scritta che lascia pochi dubbi:

"A volte mi passa proprio la voglia di metterci la faccia su certe battaglie"