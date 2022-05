Gossip TV

Il noto critico d'arte, Vittorio Sgarbi, torna all'attacco feroce contro i Ferragnez.

In occasione dei suoi 70 anni, festeggiati ieri sul fiume Po su una motonave che ha scorrazzato per tutto il pomeriggio sul fiume in compagnia di tanti a amici e di volti noti, Vittorio Sgarbi, ha rilasciato alcune interviste con nuove dichiarazioni al vetriolo sui Ferragnez, ovvero la coppia d'oro della mondanità italiana, amatissima e seguitissima, formata dal cantante Fedez e la moglie Chiara Ferragni.

Vittorio Sgarbi spara a zero su Chiara Ferragni e Fedez: "Vecchia befana con un mezzo marito rincogl**nito"

Non è la prima volta che il critico d'arte si esprime duramente sulla coniugi Ferragnez come quando, l'anno scorso si scagliò contro il rapper e il suo smalto alle unghie affermando che nel cervello avesse la ruggine.

Il sindaco di Sutri è tornato nuovamente a tuonare contro la coppia parlando degli influencer, ovvero quelle figure che influenzano i più giovani (e non solo,) su mode, tendenze e stili di vita, diventando vere e proprio star sui social. La più famosa, nel nostro paese, è sicuramente Chiara Ferragni e Sgarbi ha utilizzato per lei parole, ancora una volta, tutt'altro che lusinghiere:

"Adesso penso anche peggio perché secondo me il pirla, cioè l’influencer pirla, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé. Come quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni… ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel cazzo che fa. Ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito. E poi, non contenta, si è tirata su degli zatteroni che fanno più schifo del marito. Per cui, a parer mio, avrebbe davvero bisogno di qualcuno che la influenzi".

E ancora:

"Quelli che comprano dalla Ferragni sono un milione di sfaticati incapaci che comprano perché vedono questa vecchia befana che, a fianco di un rincogl**nito, propone delle cose per scemi".