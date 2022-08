Viola come il Mare, Francesca Chillemi svela un retroscena poi tira in ballo Can Yaman

Gossip TV

Francesca Chillemi parla del suo personaggio in Viola come il Mare, fiction che la vede al fianco di Can Yaman.

Andrà in onda a settembre Viola come il Mare, la fiction prodotta dalla Lux Vide, che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman nei ruoli di attori protagonisti. La bella interprete ha raccontato con amore il suo personaggio in una recente intervista, parlando anche del rapporto che avrà con Francesco Demir, l’ispettore al quale presta il volto il divo turco del momento.

Francesca Chillemi parla di Viola come il Mare

Abbiamo atteso a lungo il debutto di Viola come il Mare, la nuova fiction che andrà in onda a settembre su Canale 5, prodotta dalla Lux Vide, con Francesca Chillemi e Can Yaman. Le fan dell’attore turco sono impazzite per il trailer ufficiale della serie tv, pronte a scoprire il personaggio interpretato da Can, ovvero l’ispettore capo Francesco Demir. Le sue indagini si intrecceranno alla storia di Viola tra Roma e Palermo, città dove i due attori hanno girato e hanno messo alla prova la loro grande complicità sul set.

Complicità che ha scatenato più di qualche pettegolezzo, che è stato tuttavia immediatamente messo a tacere: Can e Francesca sono semplicemente due buoni amici e ottimi colleghi. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Chillemi ha parlato della sua Viola.

“La sinestesia è una condizione neurologica che porta a sperimentare fenomeni percettivi uditivi o visivi diversi da quelli abituali. Nel caso di Viola, lei “vede” le emozioni degli altri attraverso una sorta di aura con determinati colori associati alla rabbia, alla paura… E quando riceve questi input visivi, è un po’ come se quelle emozioni, le provasse pure lei […] La mia Viola è una donna molto sensibile, a volte fragile, ingenua. Ma di grande apertura emotiva: le interessa davvero capire cosa provano gli altri”.

La sinestesia di Viola sarà la chiave per le indagini di Francesco Demir, che si affiderà alle sensazioni che la nuova arrivata riesce a visualizzare per assicurare i malviventi alla Legge. Curiosi di vedere la prima puntata di Viola come il Mare?