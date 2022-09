Viola come il mare, Can Yaman: "Non è una cosa comune che un turco diventi protagonista in Italia"

Mancano pochi giorni al debutto su Canale 5 in prima serata della miniserie Viola come il mare. A questo punto dovreste essere tutti al corrente di chi siano i protagonisti, ma nominarli lo stesso male non fa: Can Yaman e Francesca Chillemi. Tratta dal romanzo Conosci l'estate? di Simona Tanzini, le 6 puntate da 100 minuti l'una della miniserie andranno in onda a partire dal 30 settembre 2022. Prodotta da Rti-Lux Vide, realizzata da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, e diretta da Francesco Vicario, la fiction Mediaset è interpretata anche Chiara Tron, Simona Cavallari, David Coco, Giovanni Nasta, Mario Scerbo, Romano Reggiani e Kyshan Wilson.

Regista, attori e produttori hanno partecipato a una conferenza stampa per la presentazione del progetto, rispondendo alle domande dei giornalisti. In fondo a questo articolo potete vedere il photocall, che ha avuto luogo all'esterno della Casa del Cinema di Roma.

In questa giornata promozionale per il lancio di Viola come il mare, il bello e bravo Can Yaman ha raccontato con il suo ottimo italiano l'esperienza vissuta su questa miniserie e il lavoro sulla nostra lingua che ha dovuto imparare al meglio.

"Era una sfida per me recitare per la prima volta in Italia e soprattutto in italiano. Non è una cosa comune che un turco diventi protagonista in Italia. Mi sono preparato molto bene con la mia acting coach, la mia maestra di italiano Francesca Rizzi. La Lux ci teneva tantissimo che io migliorassi la mia dizione, l'articolazione, con un italiano un po' forbito. Era un ruolo che non avevo mai interpretato, quello di un poliziotto, quindi ci sono tantissime scene in questura e ci volevano parole un po' tecniche che ho dovuto imparare a memoria e farlo nel modo giusto per me era fondamentale.

Abbiamo lavorato tantissimo su questa cosa. La mia coach è stata la mia migliore amica, abbiamo chiacchierato tantissimo, mi correggeva, mi aggiustava le parola. E anche Francesco Vicario, il nostro regista, Su questo set sono stato aiutato tantissimo, anche Francesca e dal nostro regista Francesco Vicario. In questo percorso credo di essere migliorato. All'inizio ero peggio, poi man mano sono migliorato, infatti si è creato un dislivello e ho dovuto ridoppiarmi. La Lux ci teneva tantissimo alla perfezione, anche io ci tenevo alla perfezione e ci siamo abbinati benissimo.

Anche con gli obiettivi di sfondare internazionalmente credo aver fatto parte di una bella famiglia con la Lux e con Mediaset pure. C'è stata una bella sintonia con tutto il cast. E anche Palermo, è stato come tornare in gita quando al liceo i professori ci portavano per scoprire la città, abbiamo esplorato Palermo insieme ed è stata una bella amicizia. Eramo motivati, c'è stato un calore pazzesco anche con il personale dell'albergo. Abbiamo abbracciato ancora di più il lavoro che facevamo."