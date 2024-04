Viola come il Mare 2, Can Yaman e Francesca Chillemi tornano su Canale 5: quando va in onda la prima Puntata

Gossip TV

Can Yaman e Francesca Chillemi tornano, in prima serata su Canale 5, con la seconda stagione di Viola come il Mare: c’è la data.

I fan di Can Yaman sono in trepidante attesa all’idea di rivedere presto il divo turco su Canale 5 nei panni di Francesco Demir, nella seconda stagione di Viola come il Mare, al fianco di Francesca Chillemi. Le riprese si sono concluse ormai da diverso tempo e ora arriva uno scoop sulla messa in onda della prima puntata della fiction targata Lux Vide.

Can Yaman torna con Viola come il Mare 2: c’è la data

Le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare si sono concluse ormai diversi mesi fa e i fan sono in trepidante attesa che Mediaset annunci finalmente la messa in onda, in prima serata su Canale 5. Can Yaman torna nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir, pronto a risolvere nuovi misteri e casi sempre più avvincenti, insieme alla giornalista Viola Vitale impersonata da Francesca Chillemi. Ci sono stati diversi gossip su questa coppia di attori, sospettati di condividere ben più che il set e pizzicati in atteggiamenti equivoci, poi l’improvviso allontanamento ha fatto pensare che tra loro vi fosse stata una discussione o che fosse una scelta premeditata per mettere a tacere ulteriori pettegolezzi.

Nel frattempo, le riprese di Viola come il Mare 2 sono continuate tra Roma e la Sicilia, e tutti sono curiosi di sapere: Viola e Demir sono fratellastri? Il loro amore appena sbocciato potrà continuare? Si vocifera che nella fiction targata Lux Vide farà il suo ingresso anche un nuovo affascinante personaggio, che potrebbe mettere in pericolo la relazione tra Viola e Francesco. Ora, con tutti questi interrogativi in mente, il pubblico di Mediaset si chiede quando vedremo finalmente la prima puntata della fiction.

Yaman a breve sarà impegnato con le riprese di Sandokan, il remake dell’omonima serie televisiva degli anni Settanta con Kabir Bedi, ma i fan potranno vederlo a partire dal 24 aprile 2024, secondo il gossip diffuso da Fiction e Serie Tv, in Viola come il Mare 2. Non è ancora chiaro, tuttavia, se il Biscione stia meditando di inserire la stagione completa su Mediaset Infinity, disponibile gratuitamente in streaming online, oppure di mandare la serie tv direttamente in prima serata su Canale 5 con appuntamento settimanale. Non resta che attendere per la conferma ufficiale.