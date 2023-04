Verissimo, Samu Segreto e Beppe Fiorello: "Sono fiero di te e di quello che hai realizzato"

Gossip TV

Samu Segreto è uno degli allievi più talentuosi di Amici ed è stato ospite, dopo l'eliminazione dal talent, di Verissimo e Silvia Toffanin. A sorpresa si è presentato anche Beppe Fiorello, il regista che lo ha diretto nel suo film Stranizza d'Amuri. Vediamo cosa hanno raccontato.

Oggi a Verissimo è stato ospite di Silvia Toffanin il giovane Samu Segreto: il ballerino è l'ultimo eliminato di Amici, uscito dal programma dopo la terza puntata del Serale. Tra i vari argomenti toccati oggi in trasmissione c'è stato anche il connubio tra ballo e cinema, dato che oltre a ballare, Samu è anche co-protagonista del film di Beppe Fiorello, Stranizza d'Amuri.

Verissimo, Beppe Fiorello sorprende Samu Segreto in studio!

Dopo aver fatto esibire Samu, la conduttrice ha rivelato al giovane ballerino di avere una sorpresa per lui, lasciandolo alquanto confuso:

"Ti stai spaventando? Non ti spaventare, ci sono solo cose belle...Lo faccio entrare? Devi goderti questa sorpresa: oltre ad Amici, sei anche al cinema e a dirigerti c'è...Beppe Fiorello!"

Quando il regista è entrato in studio lui e Samu si sono stretti in un lungo abbraccio e Fiorello non ha potuto non dirgli:

"Sono fiero di te, sono davvero orgoglioso di te!"

Samu era davvero incredulo che "il suo regista", come l'ha chiamato, fosse lì in studio da lui. Fiorello ha elogiato il talento di Samu nel recitare:

"Gli dicevo 'Samu dobbiamo rifarla, ma non perché l'hai fatta male, l'hai fatta benissimo e ne voglio ancora. Oltre a lui, ringrazio anche Giuseppe Pizzuto, altro protagonista del film. Sono fiero di loro. Grazie per quello che hai dato al film, alla storia, non voglio dire che sono stato fortunato, ma ho cercato con attenzione - oltre il talento e la professionalità - cercavo il carattere."

Anche il ballerino non ha potuto che dire solo cose positive del regista, sottolineando che nel loro ambiente è difficile costruire rapporti così belli e veri ed è felice di aver preso parte al suo film.

