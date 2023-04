Gossip TV

Il professore e ballerino di Amici Emanuel Lo si è raccontato ai microfoni di Verissimo e ha rivelato alcuni dettagli sulla sua storia d'amore con Giorgia. Vediamo cosa ha detto.

Oggi, domenica 2 aprile, ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin c'erano due dei professori più amati della scuola di Amici di Maria De Filippi: Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Dopo aver riepilogato le loro carriere e i primi passi nella danza, il prof di Amici ha raccontato anche della sua storia d'amore con Giorgia.

Verissimo, Emanuel Lo sulla sua storia d'amore con Giorgia

Sia Lorella Cuccarini sia Emanuel Lo sono felicemente innamorati dei loro compagni: Cuccarini è sposata da oltre 30 anni con Silvio Tesi, mentre il professore di hip hop è il compagno della cantante Giorgia, che è stata intervistata da Silvia Toffanin qualche settimana fa. La cantante aveva raccontato le iniziali preoccupazioni per la differenza d'età di 8 anni:

"Avevo un preconcetto sull'età e pensavo che mi avrebbe lasciata, ma non è andata così!"

E infatti, a distanza di 20 anni e dopo un figlio, sono ancora felici e innamorati. Emanuel Lo ha anche raccontato un curioso aneddoto sulla compaga: Giorgia non canta mai in casa! Nonostante abbiano lavorato anche insieme, anche nella scrittura delle canzoni e nella regia dei video musicali della compagna. Il racconto dell'aneddoto è avvenuto perché nell'intervista precedente, Giorgia ha scherzosamente detto che Emanuel Lo non le ha mai insegnato il Moonwalker, il famoso passo di Michael Jackson:

"Ti dirò di più, pensavo che a un certo punto l'avrei sentita cantare, perché tutti mi dicevano 'Pensa Emanuel che sente Giorgia cantare a casa', ma lei non ha mai cantato per me in casa. Ci innamorammo durante un tour, all'inizio dissi di no perché c'era lavoro di mezzo, ma poi ha vinto l'amore."

