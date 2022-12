Verissimo, Rudy Zerbi si racconta e confessa in che rapporti è con il padre biologico

Gossip TV

A Verissimo Rudy Zerbi ha raccontato della sua esperienza della paternità e in che rapporti è con il suo padre biologico. Ecco cosa ha detto.

Siamo abituati a vederlo nelle vesti di giudice a Tu si que vales o in quelle di severissimo professore ad Amici di Maria De Filippi. Ma, quello mostrato a Verissimo, è un volto nuovo di Rudy Zerbi. Alla conduttrice Silvia Toffanin ha raccontato di cosa significhi per lui la paternità e come sono stati e sono oggi i rapporti con le diverse figure paterne della sua vita, compreso quello con il padre biologico, Davide Mengacci.

Rudy Zerbi a Verissimo: "I figli sono di chi li cresce, non di chi li fa"

Ci si rapporta ai figli basandosi sulle esperienze con i propri genitori ed è questo che ha mosso la filosofia di Rudy Zerbi con i suoi 4 figli: Luca, Tommaso, Edoardo e Leo, quest'ultimo nato nel 2015. Avuti da tre donne diverse a età molto diverse: anche questo ha condizionato l'atteggiamento di Zerbi verso di loro, perchè - spiega alla conduttrice Toffanin - "ai miei figli più grandi avrei voluto dare quelle attenzioni e quella sensibilità che sto dedicando al più piccolo. Mentre a Leo vorrei dare quell'entusiasmo e quella spensieratezza che oggi ho un po' meno, perché sono più grande".

Ma, ha aggiunto commosso:"Tutti vorremmo essere i migliori genirori del mondo, senza realizzare che i nostri figli ci amano anche per le nostre imperfezioni.". Non è una cosa da tutti i giorni vedere l'inflessibile professore della scuola di Amici così commosso, parlando dei figli e, a proposito del suo ruolo nella scuola, ci ha tenuto a specificare che la disciplina per lui è importante e questa severità che mostra agli alunni più indisciplinati - pensiamo solo al provvedimento dato a tre allievi per la mancanza di ordine in casetta - tornerà loro utile in futuro.

In trasmissione, Zerbi ha raccontato anche della sua esperienza di figlio di tre padri diversi: il primo marito della madre, Roberto Zerbi, che l'ha adottato e gli ha dato il suo cognome, Giorgio Ciana, secondo marito della madre e l'uomo che più lo ha fatto sentire amato, e, infine, Davide Mengacci, il suo padre biologico. Confidandosi con Silvia Toffanin, il professore di Amici ha dichiarato: "Dalla mia esperienza ho capito che i figli sono di chi li cresce, non di chi li fa".

In particolare, Zerbi si è commosso, raccontando di Ciana, perché lui ha preso due figli non suoi e li ha amati e cresciuti con tutto l'amore possibile, con le stesse attenzioni che avrebbe dato a dei figli biologici. Quanto al padre biologico, Davide Mengacci, il giudice ha rivelato che ad oggi i loro rapporti sono migliorati e che scoprire l'identità del suo vero padre a 30 anni gli ha permesso di affrontare la situazione in maniera differente:

"Mi ha insegnato a non giudicare, perché è facile aggredire anche verbalmente, ma io consiglio a tutti di capire sempre cosa c'è dietro quello che vedete."

Rudy ha raccontato che tanti aneddoti su Mengacci glieli ha raccontati Gerry Scotti, amico del padre e suo collega in tv. In passato ha provato tanta rabbia verso di lui, anche perché aveva scoperto la sua vera identità quando sua madre si era aggravata a causa di un brutto male. Ora, invece, ha ammesso che hanno recuperato il tempo perduto.

