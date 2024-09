Verissimo, Rossella Brescia svela la verità sulla rottura con Luciano Cannito: "Ho fatto di tutto, ma..."

Gossip TV

La speaker radiofonica ed ex professoressa di Amici, Rossella Brescia, vuota il sacco a Verissimo e parla per la prima volta della fine della sua storia d'amore con il coreografo Luciano Cannito.

Dopo circa 20 anni d'amore, Luciano Cannito e Rossella Brescia hanno deciso di dirsi addio. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, la ballerina ed ex professoressa di Amici ha deciso di rompere il silenzio e parlare per la prima volta della fine della sua relazione con il coreografo.

Le dolorose confessioni di Rossella Brescia

Ieri, sabato 14 settembre 2024, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Tra le celebrità intervistate in studio da Silvia Toffanin anche Rossella Brescia, che di recente ha annunciato la fine della sua lunga storia d'amore con il coreografo Luciano Cannito. A proposito della dolorosa rottura, la ballerina e speaker radiofonica ha svelato:

Evidentemente se per lui erano cambiati i sentimenti non bisogna colpevolizzarlo. Non c’è una terza persona. Lui continua a dirmi che mi amerà per tutta la vita ma in un altro modo, come potrebbe amare sua sorella, sua figlia ecco. Sì avevo avuto dei segnali, la cosa che forse ho sbagliato è che pensavo di aver provato di tutto, la cosa che abbiamo sbagliato entrambi è non aver cercato il conflitto. Eravamo molto complici, ci appartenevamo proprio tanto. Non ci serviva parlare, ci capivamo con gli occhi. Io credevo che non ci sarebbe mai successa una cosa del genere, io credo di aver fatto di tutto per salvarlo. Sono una combattente. Però dopo un po’ ti devi anche rassegnare perché se lui non è felice con me non lo ostacolerò a trovare un altro posto in cui essere felice.

Dopo aver raccontato qualche dettaglio in più sulla rottura con Cannito, la Brescia ha confidato alla Toffanin di stare vivendo un momento molto particolare e difficile a causa delle delicate condizioni di salute del padre, malato di Alzheimer:

Mio padre si è ammalato di Alzheimer, adesso è nella fase ultima di questa malattia. È una malattia terribile perché ti toglie la dignità. Non mi riconosce. Vorrei che mi riconoscesse anche solo per dieci secondi. Non mi dice nulla, mi guarda ed è la cosa che mi strazia il cuore. È un periodo un po' difficile della mia vita, un periodo di cambiamento. Il mio lavoro mi dà tanta forza. Ho dei colleghi stupendi che mi danno tanta forza ed energia.

Gli ospiti dell'ultima puntata di Verissimo

Tra gli ospiti dell'ultima puntata di Verissimo anche Pierpaolo Pretelli, che presto diventerà papà per la seconda volta, e Beatrice Luzzi. L'attrice ed ex gieffina, da domani lunedì 16 settembre 2024, sarà insieme alla giornalista Cesara Buonamici una delle opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. "Sono molto riconoscente alla rete per questa opportunità. So che come opinionista cercherò di essere più ironica e meno coinvolta sicuramente" ha confessato Beatrice che, siamo certi, non deluderà le grandi aspettative.

