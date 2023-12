Verissimo, Rebecca Staffelli sulla sua esperienza al GF: "Sono consapevole dei pregiudizi..." [VIDEO]

Gossip TV

Ospite in studio da Silvia Toffanin, Rebecca Staffelli ha raccontato la sua esperienza come responsabile social al GF. Ecco cosa ha detto!

Ospite nella puntata di Verissimo di oggi, sabato 9 dicembre, Rebecca Staffelli si è raccontata a Silvia Toffanin nello studio del talk show di Canale5. Alla sua prima esperienza al GF nelle vesti di responsabile social, in sostituzione di Giulia Salemi, la figlia di Valerio Staffelli e Matilde Zarcone ha svelato cosa significa per lei prendere parte al mondo dei reality in questa veste del tutto nuova per lei.

Verissimo, Rebecca Staffelli e la sfida contro i pregiudizi nel suo ruolo al GF

La notizia che Giulia Salemi non sarebbe tornata come volto social del GF aveva lasciato non pochi dubbi, visto che l'influencer era stata molto apprezzata dai fan del reality di Alfonso Signorini. A ciò si era aggiunta la conferma che la semi-sconosciuta Rebecca Staffelli avrebbe preso il suo posto e le polemiche non erano mancate, perciò, nella puntata di oggi di Verissimo, il volto social si è trovato a raccontare dei numerosi pregiudizi a cui è andata incontro quando ha accettato l'incarico. Rebecca ha svelato che molti dei preconcetti derivavano soprattutto dal cognome che portava e che se li aspettava:

"Il suo cognome ha suscitato critiche, è normale sentirle. Conosco il mio percorso e mi rendo conto che il pregiudizio sia difficile da allontanare, è umano. Viene d’istinto a tutti pensare che se hai un cognome famoso “sei lì perché è lì”. Io sono consapevole anche del fatto che non posso piacere a tutti, ma prima di giudicare una persona bisogna conoscerla. Sono apertissima anche alle critiche costruttive."

Sui suoi genitori, Rebecca ha rivelato che sono stati per lei fonte d'ispirazione e che è grazie al loro amore e al modo in cui l'hanno cresciuta che è riuscita ad arrivare dove è adesso:

"I miei genitori sono felicissimi e orgogliosi, anche perché sanno i sacrifici che ho fatto per riuscire ad ottenere un grande posto. C’è stata una scalata di piccoli passi, mattoncino per mattoncino, per poi arrivare a grandi soddisfazioni come queste. Dopo la prima puntata papà era emozionatissimo perché oltretutto mi pare che c’era lui a Striscia la notizia e poi c’eravamo noi con il Grande Fratello. Quindi, insomma, la combo papà-figlia su Canale 5.Credo che per lui è stato un orgoglio importante. Mamma è la mia migliore amica, tutte le sere è in radio con me, commenta tutto quello che accade. [...]Per me sono l’esempio di vita, in tutto. Come coppia e genitori. Non ci hanno ma fatto mancare niente ma ci hanno educato alla vita vera. Molte volte, sempre per i pregiudizi, quando si è figli d’arte si pensa “loro hanno tutto”. In realtà nella mia famiglia non è stato così. Ci hanno insegnato il sacrificio e il valore dei soldi. In tutto e per tutto sono stati presenti, giocosi ma anche educativi. Spero di poter essere nella vita un’unghia di quello che sono loro"

Nessuna parola sul processo contro il trapper Simone Rizzuto, alias Mr Rizzus, per averle dedicato una canzone dal testo sessista e violento: essendo in atto il processo, Rebecca Staffelli ha preferito mantenere il riserbo, concentrandosi invece sul rapporto d'amore con Alessandro Basile, al quale è legata da sei anni e che appena potrà ha intenzione di sposare:

"Sono sei anni che stiamo insieme, mi ha fatto la proposta. [...]La proposta è stata stupenda, intima. Eravamo io e lui a casa, da soli. Non mi ero accorta di nulla, poi lui è andato a togliere lo stendino e cominciava ad essere strano. Ha preso un calzino e mi ha bendato. Poi ha fatto finta di leggere una lettera e già iniziavo a piangere senza capire dove volesse andare a parare. Mi ha tolto il calzino e mi ha chiesto di sposarlo e io ho detto di sì. Poi è arrivata la pandemia…Già l’attesa del matrimonio è difficile, doverlo rimandare è impegnativo mentalmente. Abbiamo deciso che quando ci andrà, in un mese organizziamo tutto"