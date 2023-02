Verissimo, Pago e Serena Enardu ospiti raccontano la loro verità

Gossip TV

Ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin, la coppia formata da Pago e Serena Enardu ha rivelato in che modo ha deciso di riprovarci, dopo diversi anni di lontananza.

Verissimo, Pago e Serena Enardu sul loro ritorno di fiamma

La coppia si è ricongiunta dopo due anni di lontananza, grazie alla partenza del figlio di Serena Enardu per gli USA, occasione che ha spinto i due a vedersi e di conseguenza a scopire di essere ancora innamorati. Durante l'intervista, Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di chiedere se nei due anni trascorsi separati abbiano frequentato qualcuno, perché non erano mai stati pizzicati con nessuno.

A rispondere per primo è stato Pago:

"Rispondo in maniera sincera. Sicuramente ne abbiamo avute, non siamo Padre Pago e Suor Serena. Ma quello che c'è stato negli ultimi due anni non ci interessa più, ora c'è un nuovo inizio"

Anche la compagna si è detta d'accordo, aggiungendo che certo hanno conosciuto nuove persone, ma il loro era l'unico amore, il resto erano solo flirt. Infatti, entrambi si sono detti innamorati anche durante la lontananza, tanto che Serena Enardu ha ammesso di sapere di amare Pago anche quando stava con un altro uomo.

