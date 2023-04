Verissimo, Luigi Strangis si racconta: il nuovo singolo, la perdita di sua nonna e il suo pensiero su Rudy Zerbi

Gossip TV

Ospite in studio da Silvia Toffanin, Luigi Strangis si è raccontato a 360°. Vediamo insieme cosa ha detto.

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo oggi, sabato 8 aprile, è stato presente anche Luigi Strangis, ex concorrente e vincitore di Amici 21, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il cantante ha presentato il suo nuovo singolo Adamo ed Eva e si è svelato a 360°.

Verissimo, Luigi Strangis si racconta a Silvia Toffanin

Il cantante attualmente è single, a quanto ha dichiarato, perché "una Eva è difficile trovarla, aspetto che arrivi". Strangis ha raccontato che anche da solo è in grado di star bene e che nei suoi momenti no può contare anche sui suoi amici. L'ex allievo di Amici ha anche svelato quanto ha sofferto per la perdita dell'amata nonna, recentemente scomparsa:

"Questo è stato un periodo no. Ho perso mia nonna, un periodo che ho affrontato in maniera particolare: è stato molto difficile perché dopo otto mesi di Amici l'ho vissuta poco. Un volta uscito, lei non stava già bene, per colpa dell'Alzheimer e non è stato semplice affrontare tutto. Da piccolo stavo sempre con lei, perché i miei genitori lavoravano molto e mi lasciavano con lei. Era stupendo: mi accompagnava all'asilo, mi preparava da mangiare. L'ho vissuta tanto da piccolo, era una seconda madre. Mi ha insegnato ad andare in bicicletta senza rotelle, è stata dura perderla."

Il cantante ha svelato un retroscena del suo passato: è stato vittima di bullismo ed è stata dura all'inizio, ma poi ha scoperto che l'indifferenza è l'arma migliore per affrontare tutto. Su Amici, Luigi Strangis ha condiviso un pensiero su Rudy Zerbi:

"Non è cattivo, è stato un secondo padre lì dentro, anche quando ti dice che le cose non vanno bene, non si fa problemi a dirlo. Non penso sia cattivo e anci lo saluto. Rudy, ti voglio bene!"

