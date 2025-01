Verissimo - Le storie: le Interviste di sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025 su Canale 5

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni sulle interviste che andranno in onda, sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025 su Canale 5, durante il doppio appuntamento con Verissimo - Le Storie.

Verissimo è in pausa ma non ci lascia soli neppure questo weekend. Torna su Canale 5, infatti, il doppio appuntamento con Verissimo - Le storie con le interviste già belle ed emozionanti di questa stagione, con Silvia Toffanin. Scopriamo insieme le Anticipazioni per le puntate in onda sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025 e tutti gli ospiti del talk show.

Verissimo - Le Storie, Silvia Toffanin torna con le interviste più belle

Mediaset ha deciso di rinnovare il doppio appuntamento con Verissimo anche questo anno e il pubblico di Canale 5 ha apprezzato, regalando ottimi ascolti al talk show condotto da Silvia Toffanin. La presentatrice offre sempre interviste diverse, toccando temi di attualità ma anche lasciando spazio alla risata e al buonumore, dosando insomma serietà e ilarità alla perfezione, senza mai mancare di essere elegante anche nelle sue domande più scomode. Verissimo si è preso una pausa per le festività natalizie ma non ci ha lasciato soli, dal momento che nella programmazione settimanale è stato inserito l’appuntamento del weekend, sempre doppio appuntamento, con Verissimo - Le storie ovvero una raccolta delle interviste più belle, toccanti ed emozionanti fatte, fino ad ora in questa stagione, da Silvia Toffanin.

Tanti i protagonisti che hanno suscitato la curiosità dei telespettatori, ma chi ci sarà nelle puntate in onda sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025 ovvero le primissime puntate del nuovo anno? Le Anticipazioni, disponibili sulla pagina ufficiale Instagram di Verissimo seguita da quasi 2 milioni di followers affezionati, ci rivelano che andrà in onda senza dubbio l’intervista con Francesca Tocca. La ballerina professionista di Amici, dotata di una sensualità fuori dal comune, parlerà della sua carriera e del rapporto con il marito Raimondo Todaro, con il quale ha vissuto una brutta crisi e un periodo di lontananza. Proprio recentemente sul web si è parlato di una nuova rottura tra i due ballerini, ma Tocca spiegherà come stanno veramente le cose.

Verissimo - Le Storie, Anticipazioni sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025

Oltre all’intensa intervista di Francesca Tocca, adorata ballerina professionista della scuola di Amici di Maria De Filippi, ci sarà spazio anche per il cantante Sal Da Vinci che ha recentemente conosciuto un successo clamoroso con la canzone “Rossetto e caffè” che racconta dei una storia d’amore intensa e tormentata, tra passione gelosia, e che è entrata nelle classifiche italiane finendone ai vertici senza sforzo. Spazio poi al racconto di Rossella Brescia, che nello studio di Verissimo, racconta la sua carriera non sempre facile, segnata anche dalle critiche verso il suo corpo che secondo molti non si sarebbe adattato alla carriera di ballerina, e alla vita privata ricca di colpi di scena. Le Anticipazioni ci rivelano che su Canale 5, sabato alle ore 16.30, andrà in onda anche l’intervista di coppia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, una delle coppie più longeve della televisione italiana, e infine il racconto di vita di Rosita Celentano.

