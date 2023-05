Verissimo, in onda oggi su Canale 5 l'appuntamento Speciale dedicato ad Amici 22

Gossip TV

È tutto pronto per la puntata speciale di Verissimo dedicata ai protagonisti della ventiduesima edizione di Amici.

L'attesa è finalmente finita. Oggi, sabato 20 maggio 2023, su Canale 5 andrà in onda una puntata speciale di Verissimo dedicata alla ventiduesima edizione di Amici. Ospiti in studio Mattia Zenzola, Angelina Mango, Wax, Isobel Kinnear, i giudici del Serale e i professori della scuola.

Verissimo: in studio oggi il vincitore e i finalisti di Amici 22

Manca poco alla nuova puntata speciale di Verissimo, che andrà in onda oggi su Canale 5. A distanza di una settimana dalla finale, Silvia Toffanin accoglierà in studio i protagonisti della ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Ritroveremo il vincitore Mattia Zenzola e i finalisti Isobel Kinnear, Wax e Angelina Mango.

Non solo. La Toffanin inviterà in studio anche i professori (Arisa, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro) che commenteranno il percorso di crescita dei ragazzi, e i giudici del Serale: Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioffrè. Stando alle anticipazioni non mancheranno colpi di scena ed emozionanti sorprese.

Il vincitore di Amici 22 si esibirà prima insieme a Benedetta Vari e poi da solo sulle note di Titanium. Per lui ci saranno ben due sorprese: una da parte della madre e un’altra da parte del suo coach Raimondo Todaro. Mattia parlerà della sua grande passione per la danza e di questa bellissima esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

