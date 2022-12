Verissimo Anticipazioni: in studio Giulia De Lellis e Il Volo

Gossip TV

Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le Anticipazioni del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022. In studio ci sarà Giulia De Lellis per raccontare come è cambiata la sua vita nell’ultimo anno. Spazio anche a Santo Versace, fratello di Gianni, e al trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo pronti a tornare insieme al cinema con un nuovo, divertentissimo, film.

Anticipazioni Verissimo, tutti gli ospiti delle nuove puntate

Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022, alle 16.30 su Canale 5. Vediamo insieme tutti gli ospiti del programma. Nella puntata di sabato, Silvia Toffanin accoglierà nel suo elegante studio Santo Versace, autore del libro “Fratelli. Una famiglia italiana”, dove racconta dell’omicidio del fratello Gianni. Spazio ai conduttori più longevi di “Striscia la Notizia”, i simpaticissimi Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, da lunedì 12 dicembre 2022 nuovamente al timone del programma su Canale 5.

Prima intervista a Verissimo anche per l’attrice Clarisse Burt, poi il racconto di Wilma De Angelis. In studio anche l’influencer Giulia De Lellis, pronta a svelare come è cambiata la sua vita, i progetti con il fidanzato Carlo Beretta e i nuovi traguardi lavorativi che la vedranno impegnata nel corso del prossimo anno.

Nella puntata di domenica, 11 dicembre 2022, in studio gli ambasciatori della musica italiana nel mondo ovvero Il Volo, protagonisti di un grande concerto in onda su Canale 5 la Vigilia di Natale. Spazio al trio comico più amato del Bel Pese, quello composto da Aldo, Giovanni e Giacomo che tornano al cinema con il film “Il grande giorno”. In studio Gigliola Cinquetti, l’intenso racconto di Gabriella Labate e l’insegnante di danza Alessandra Celentano, volto di Amici da tantissimi anni. Infine, Francesca Cipriani e il suo Alessandro, rivedranno, per la prima volta, le emozionanti immagini delle loro recenti nozze.

