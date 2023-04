Verissimo, Gianni Sperti risponde all'ex moglie Paola Barale: "Vuol far credere che io sia gay. Se lo sono?..."

Gossip TV

Ospite a Verissimo, nella puntata di oggi, domenica 30 maggio, Gianni Sperti si è raccontato a Silvia Toffanin. Vediamo cosa ha rivelato.

Ospite oggi, domenica 30 aprile, a Verissimo da Silvia Toffanin, Gianni Sperti il noto opinionista di Uomini e Donne ha raccontato alcuni retroscena sul suo matrimonio con Paola Barale.

Verissimo, Gianni Sperti su Paola Barale: "Se sono gay? Non lo dirò mai!"

L'opinionista di Maria De Filippi è stato ospite del programma di Canale 5 e nello studio di Toffanin ha svelato alcuni retroscena sul suo matrimonio con Paola Barale, con cui è stato sposato dal 1998 al 2002. L'ex ballerino ha deciso di replicare ad alcune dichiarazioni dell'ex moglie a proposito della fine del loro matrimonio:

"Io ho superato il fallimento del matrimonio. Da parte mia non c'è rancore, sono sereno e ricordo la parte positiva di quel rapporto, come le risate, la complicità. Da parte sua, invece, sento che c'è ancora del rancore."

Sperti ha anche rivelato che alcune delle frecciatine che l'ex moglie nel corso degli anni ha lanciato contro di lui lo hanno molto ferito, come l'insinuazione che non fosse sincero e che in realtà fosse omosessuale:

"Vuole far credere che sia omosessuale, mi dà fastidio che sci sia questa voglia di sapere, di pensare, di chiedere a una persona la sua tendenza sessuale. Che io sia omosessuale o meno non lo dirò mai, perché dirlo è come mettersi un'etichetta, siamo prima di tutto esseri umani."

