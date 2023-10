Verissimo, Cristiano Malgioglio si commuove parlando di Maria De Filippi: "Un donna così affettuosa, bella..."

Gossip TV

Cristiano Malgioglio è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha raccontato di quanto sia grato a Maria De Filippi per averlo chiamato come giudice di Amici. Ecco cosa ha dichiarato.

Oggi, domenica 1°ottobre, è stato ospite a Verissimo Cristiano Malgioglio: alla padrona di casa Silvia Toffanin il paroliere ed ex giudici di Amici ha raccontato l'emozione di lavorare con Maria De Filippi.

Verissimo, Cristiano Malgioglio si commuove parlando di Maria De Filippi

Malgioglio è stato uno dei tre giudici del talent show durante la scorsa edizione, insieme a Michele Bravi e a Giuseppe Giofrè e alla conduttrice Silvia Toffanin ha svelato quanto sia stata grande l'emozione di ricevere una chiamata da Maria De Filippi:

"Ultimamente ho avuto questo miracolo, perché erano anni che volevo lavorare con Maria De Filippi. Quando mi ha chiamato per Amici io tremavo. Vorrei mandarle un abbraccio grande perché è una donna talmente affettuosa, talmente bella, che io la vorrei come vicina di casa. La ringrazio perché mi vuole per il prossimo Amici ques'tanno"

Oltre a manifestare la sua ammirazione per la conduttrice del talent show di Canale5, Malgioglio ha anche confermato un rumor che circolava da qualche tempo: anche per la nuova edizione di Amici tornerà come giudice del Serale! Il paroliere ha anche speso parole affettuose per il suo collega di Amici, il ballerino Giuseppe Giofrè, con cui ha avuto fin dall'inizio un rapporto fatto di schermaglie e frecciatine amichevoli:

"Gli voglio molto bene, sono contento che stia lavorando con tante star, come Dua Lipa: è bello che questi ragazzi vengono da una scuola così importante come Amici e possono avere anche il mondo in mano. La scuola di Maria è questo, vedi quanti grandi personaggi ne sono usciti. Pensa se non fossero usciti da questa scuola ci sarebbe un po' di vuoto in questo ambiente"

