Amici 22, Giuseppe Giofrè e l'audio di Cristiano Malgioglio: "Vuoi una scenata di gelosia?"

I due ex giudici di Amici, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio, sono stati spesso al centro di divertenti battibecchi nel programma. E stando all'audio pubblicato dal ballerino, anche fuori dal programma non mancano i momenti divertenti. Ecco cosa è successo.

I giudici di questa edizione di Amici sono stati Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè: tre personalità diversissime, ma accomunate dall'amore per l'arte, la musica e la danza e che insieme hanno saputo creare dei momenti davvero divertenti durante le puntate.

Amici 22, Giuseppe Giofrè pubblica l'audio di Cristiano Malgioglio: "Vuoi una scenata di gelosia?"

In particolare, il pubblico ricorderà i siparietti tra Giofrè e Malgioglio, con il primo che bonariamente prendeva in giro il secondo per i suoi "momenti Wikipedia", ovvero, quei momenti in cui Malgioglio si lasciava andare a spiegazioni appassionate su un artista magari meno noto al pubblico mainstream e che gli tornava utile come pietra di paragone per valutare il talento degli allievi durante le loro esibizioni. In più di un'occasione Malgioglio ha dimostrato il suo fastidio per i commenti del collega, ma si trattava di un fastidio momentaneo, dato che tra i due è nata una sincera simpatia e amicizia.

Oggi, nelle sue stories, il ballerino ha pubblicato uno screen di una sua conversazione con Malgioglio, dove compare l'icona di una chiamata persa e sotto un vocale del cantante e artista: nell'audio, Malgioglio appare molto infastidito perché Giofrè non risponde alle sue chiamate e usa il telefono solo per scattare delle foto:

"Beh, io non capisco. Io ti chiamo disperatamente ma si può sapere dove sei? A cosa serve il cellulare se non rispondete mai? Spiegami a cosa ti serve avere il cellulare! A fotografarti? A farti vedere che sei bello? Dimmi, dimmi che cosa fai! Vuoi che ti faccio una scenata di gelosia? Ecco io sono in mezzo alla strafa che sto urlando e tutta la gente che mi sta guardando! Sei felice? Io no!"

