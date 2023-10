Verissimo Anticipazioni, ospiti in studio Sophie Codegoni e Angelina Mango

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Questa volta tocca a Elisabetta Gregoraci e il figlio Natan Falco, e al racconto della crisi di Sophie Codegoni con Alessandro Basciano.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023

Silvia Toffanin è pronta a proporre al pubblico di Canale 5 una nuova e sorprendente stagione di Verissimo. Mediaset ha confermato il doppio appuntamento settimanale per il talk show più emozionante della rete. Scopriamo insieme le Anticipazioni. Nella puntata di sabato 14 ottobre 2023, Elisabetta Gregoraci in studio con suo figlio Nathan Falco. Spazio poi ad Angelina Mango, che dopo aver preso parte a Amici il talent show di Maria De Filippi, sta scalando tutte le classifiche musicali.

Continua la carrellata dei protagonisti della soap turca, in onda su Canale 5, Terra Amara: questa volta tocca agli interpreti di Gulten (l’attrice Selin Genç) e Cetin (l’attore Aras Şenol). A Verissimo il delicato momento dell’ex concorrente di Grande Fratello Vip Sophie Codegoni, che ha annunciato la fine della sua relazione con Alessandro Basciano, appena 5 mesi dopo la nascita della loro primogenita. Infine, riflettori puntati sul calzolaio Lorenzo Remotti, ultimo concorrente eliminato dal Grande Fratello.

Nella puntata di Verissimo in onda domenica 15 ottobre 2023, la testimonianza di Raz Degan, cresciuto in un kibbutz in Israele, dove continua a vivere suo padre, parla della drammatica situazione che sta vivendo il suo paese e in particolare la sua famiglia. Poi spazio a Iva Zanicchi, Orietta Berti e a Claudio Amendola, tutti protagonisti del nuovo programma presto in onda Io Canto Generation. E ancora, toccante intervista a Enrica Bonaccorti, che negli ultimi mesi ha affrontato e superato un grave problema di salute. Infine, direttamente da Amici la professoressa Alessandra Celentano con l’amico Garrison.

