Verissimo Anticipazioni, ospiti in studio Mew e Stash

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 16 e domenica 17 marzo 2024 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 16 e domenica 17 marzo 2024 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Ci saranno, direttamente dalla scuola di Amici la giovane cantante Mew, poi spazio ai protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, Stash dei The Kolors e Rose Villain, mentre dal Grande Fratello Vip l’ultima eliminata Grecia Colmenares.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 16 e domenica 17 marzo 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 16 marzo 2024, Silvia Toffanin incontra l’energia e il talento di Rose Villain, tra le artiste maggiormente apprezzate dell’ultimo Festival di Sanremo. Spazio al percorso di Grecia Colmenares nella casa del Grande Fratello, la concorrente racconterà i sei mesi di permanenza nel reality show di Canale 5. Dopo aver lasciato volontariamente Amici lo scorso gennaio, sarà a Verissimo Mew, tra le ex allieve più amate di questa edizione del talent. E ancora, saranno ospiti in studio: Fabio Canino, Monica Leofreddi e Juliana Moreira.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 17 marzo 2024, Silvia Toffanin intervisterà l’attivista per i diritti umani Patrick Zaki, che nel libro “Sogni e illusioni di libertà” ha raccontato la sua drammatica storia. In studio, Carolina Marconi con la mamma Soraya e tutta l’umanità di un grande artista, Nino D’Angelo. Inoltre, spazio alle emozioni di Stash, che con i The Kolors, sta vivendo un vero momento d’oro della carriera. Infine, notizia lieta per i fan della soap turca Terra Amara: questa settimana sarà ospite Bülent Polat, l’attore che nella seria di Canale 5 interpreta Gaffur, con la piccola Neva Pekoz, ossia Üzüm.

