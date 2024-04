Verissimo Anticipazioni, ospiti in studio Il Volo e Dario Maltese

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 20 e domenica 21 aprile 2024 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, sabato 20 e domenica 21 aprile 2024 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Ci sarà Il Volo il noto trio musicale protagonista anche dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, poi Dario Maltese ovvero l’opinionista de L’Isola dei Famosi, e la coppia di neo-genitori Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 20 e domenica 21 aprile 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 20 aprile 2024,intervista ritratto per un’attrice molto amata: Isabella Ferrari. In studio Roby Facchinetti dei Pooh, in uscita in libreria con la sua autobiografia dal titolo “Che spettacolo è la vita. La mia storia”. A 20 anni di distanza dalla loro partecipazione al Grande Fratello saranno a Verissimo, uniti più che mai, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, con i loro figli Matilda e Tancredi. Spazio all’opinionista de L’Isola dei Famosi Dario Maltese, poi l’artista Arianna, impegnata a teatro con “Vlad Dracula, il musical” e una giovane attrice ricca di talento, Giovanna Sannino.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 21 aprile 2024, Silvia Toffanin accoglie in studio, per celebrare i primi 15 anni di carriera, Il Volo ossia Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, prossimamente su Canale 5 con 3 prime serate evento dall’Arena di Verona. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, invece, parleranno della loro nuova avventura nei panni di neo-genitori, poi largo alla frizzante Iva Zanicchi. Direttamente da Terra Amara, l’amata soap turca in onda su Canale 5 ambientata a Cukurova, ospite Yeliz Doğramacılar, l’attrice che presta il volto al personaggio di Füsun. Infine, direttamente dallo studio di Uomini e Donne, spazio alla meravigliosa coppia del trono over formata da Maria Teresa e Alessandro.

Scopriamo insieme le ultime news su Verissimo.