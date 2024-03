Verissimo Anticipazioni, ospiti in studio i Finalisti del Grande Fratello

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 30 e domenica 31 marzo 2024 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 30 e domenica 31 marzo 2024 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Ci saranno, direttamente dalla casa del Grande Fratello, tutti i Finalisti dell’edizione che ha incoronato vincitrice Perla Vatiero, poi Veronica Gentili e, dal serale di Amici, Ayle e Kumo.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 30 e domenica 31 marzo 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 30 marzo 2024, Silvia Toffanin incontra Veronica Gentili alla guida de Le Iene su Italia1. Spazio poi alla gioia di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, coppia innamoratissima nata nella casa di Grande Fratello Vip, e ora in attesa del primo figlio. In studio Rettore e il percorso dei primi eliminati dal serale di Amici, Ayle e Kumo. Infine, prima intervista di coppia per Martin Castrogiovanni con la moglie Daniela e per Maria Esposito, protagonista della fiction Mare Fuori e ora in libreria con “Una luce tra i vicoli”.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 30 marzo 2024, Silvia Toffanin incontra i Finalisti del Grande Fratello. Dopo ben 197 giorni passati nella Casa, ci sarà la vincitrice di questa edizione Perla Vatiero ma ancella seconda classificata Beatrice Luzzi e poi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi. E poi, nello speciale, spazio alle amicizie, alle emozioni e alle storie d’amore tra i concorrenti, come quella ricca di colpi di scena tra Perla e Mirko Brunetti. Infine, tra i protagonisti di questa edizione, torneranno a Verissimo anche Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi.

