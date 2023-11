Verissimo Anticipazioni, lo Speciale dedicato ai 30 Anni di Striscia la Notizia: tutti gli Ospiti

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 11 novembre 2023 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 11 e novembre 2023 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 11 novembre 2023

Silvia Toffanin è pronta a proporre al pubblico di Canale 5 una nuova e sorprendente stagione di Verissimo. Mediaset ha confermato il doppio appuntamento settimanale per il talk show più emozionante della rete. Scopriamo insieme le Anticipazioni. Nella puntata di sabato 11 novembre 2023, andrà in onda lo speciale: Verissimo presenta: 35 anni di Striscia la Notizia, condotto da Silvia Toffanin in occasione del trentacinquesimo compleanno del Tg satirico di Antonio Ricci, andato in onda per la prima volta il 7 novembre 1988.

In studio tanti conduttori che si sono alternati e ancora si alternano dietro il mitico bancone: da Ezio Greggio a Enzo Iacchetti, da Gerry Scotti a Michelle Hunziker e poi Sergio Friscia, Roberto Lipari e Francesca Manzini. In rappresentanza delle iconiche Veline, saranno ospiti: Laura Freddi, Miriana Trevisan, Costanza Caracciolo, Giorgia Palmas, Elena Barolo e Roberta Lanfranchi. Non mancheranno i contributi video di alcuni tra i protagonisti dello storico e irriverente varietà di Antonio Ricci: Vanessa Incontrada, Alessandro Siani, Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia, Melissa Satta e poi Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva e le veline attualmente in carica Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli.

Inoltre, tra tormentoni, gag e impegno civico e sociale al fianco dei cittadini, sarà presente una folta delegazione di inviati di Striscia la Notizia. In studio: Valerio Staffelli con i suoi temutissimi tapiri, Dario Ballantini nelle vesti del suo celebre Valentino e Jimmy Ghione. E ancora: Moreno Morello, Luca Abete, Stefania Petyx con il suo impermeabile giallo e l’immancabile bassotto, Rajae e il suo celebre urlo di vittoria berbero e Pinuccio.

