Verissimo Anticipazioni, in studio Mr. Rain e Michelle Hunziker

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 2 e domenica 3 marzo 2024 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 2 e domenica 3 marzo 2024 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Ci saranno, Mr. Rain poi spazio a Michelle Hunziker che sta per tornare su Canale 5 in prima serata con il suo one woman show, e alla coppia del trono over di Uomini e Donne formata da Alessio e Claudia.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 2 e domenica 3 marzo 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 2 marzo 2024, la storia di Marco D’Amore, nelle sale con il suo ultimo film “Caracas”. Largo poi sensibilità e il talento di Mr. Rain, protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, e gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute di Eleonora Giorgi. Intervista ritratto per Nina Senicar, da qualche anno lontana dalla televisione italiana. Buone notizie per gli appassionati della soap turca Terra Amara: ospite del programma di Silvia Toffanin l’attore Aras Şenol, che presta il volto a Çetin, insieme alla sua fidanzata Eylül Şahin. Infine, direttamente dal trono over di Uomini e Donne, la storia d’amore tra Claudia e Alessio.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 3 marzo 2024, Silvia Toffanin accoglie Michelle Hunziker che dal 6 marzo torna in prima serata su Canale 5 con “Michelle Impossible & Friends”. In studio i Ricchi e Poveri e Carolyn Smith. E ancora, per la loro prima intervista in tv, saranno a Verissimo i quattro mitici postini di C’è posta per te: Marcello, Gianfranco, Giovanni e Andrea. Infine, spazio alla storia agli iconici I Cugini di Campagna.

