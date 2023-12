Verissimo Anticipazioni, in studio Gerry Scotti e Alberto Urso

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 23 e domenica 24 dicembre 2023 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 23 e domenica 24 dicembre 2023 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Ci saranno

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, s sabato 23 e domenica 24 dicembre 2023

Silvia Toffanin è pronta a proporre al pubblico di Canale 5 una nuova e sorprendente stagione di Verissimo. Mediaset ha confermato il doppio appuntamento settimanale per il talk show più emozionante della rete. Scopriamo insieme le Anticipazioni. Nella puntata di sabato 23 dicembre 2023, Silvia Toffanin accoglie in studio Gerry Scotti, pronto per la finalissima di Io Canto Generation su Canale 5. In studio si respira aria di Natale con la voce di Alberto Urso con i The Tenors.

Spazio poi all’ultima eliminata dal Grande Fratello, l’attrice Sara Ricci. Grande ritorno dell’attrice Nazan Kesal, che interpreta Sevda nella soap turca Terra Amara. In. studio anche Enrica Bonaccorti per la prima volta con la figlia Verdiana, la mitica Wilma De Angelis e Paola Caruso.

Per il periodo natalizio, a partire da domenica 24 dicembre 2023, andrà in onda “Verissimo - Le storie di Terra Amara”, un appuntamento speciale e imperdibile con tutti i protagonisti della soap turca che ha stregato il pubblico di Canale 5. Tra i tanti personaggi in studio – Zuleyha, Fekeli, la nonnina Azize, Esra e Fikret - verrà proposta un’intervista inedita a Hande Soral, la bellissima attrice turca che interpreta il ruolo di Ümit.

