Verissimo Anticipazioni, in studio Diletta Leotta e Giselda Torresan

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Ci saranno l’intensa e toccante storia di Diletta Leotta, pronta a raccontare i primi mesi da madre dopo la nascita della figlia Aria, poi spazio a Paolo Bonolis e all’eliminata del Grande Fratello, Giselda Torresan.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 18 e domenica 19 novembre 2023

Silvia Toffanin è pronta a proporre al pubblico di Canale 5 una nuova e sorprendente stagione di Verissimo. Mediaset ha confermato il doppio appuntamento settimanale per il talk show più emozionante della rete. Scopriamo insieme le Anticipazioni. Nella puntata di sabato 18 novembre 2023, Per la prima volta a Verissimo, Silvia Toffanin l’astronauta Samantha Cristoforetti, prima donna italiana a passeggiare nello spazio e prima donna europea a capo della Stazione Spaziale Internazionale. In studio Bobby Solo e Giuliana De Sio. Inoltre, direttamente dalla casa del Grande Fratello, Giselda Torresan, pronta a raccontare la sua avventura nel programma di Alfonso Signorini. Infine, l’attrice Serpil Tamur, nota per essere Azize nella soap turca in onda su Canale 5 Terra Amara.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 19 novembre 2023, Silvia Toffanin incontra Fabio Volo, in libreria con il suo tredicesimo romanzo dal titolo “Tutto è qui per te”. Spazio al carisma di Paolo Bonolis, al via su Canale 5 con la nuova edizione di Ciao Darwin. E ancora, in studio: il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, e a Diletta Leotta, pronta a racontare le gioie dell’essere madre della piccola Aria e Dalila Di Lazzaro con un duro racconto di vita.

